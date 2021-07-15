Пресс-служба муфтията сообщила, что верховный муфтий Кыргызстана Замир Ракиев получил вакцину от коронавируса в одном из пунктов вакцинации в Бишкеке. Вместе с ним пришли вакцинироваться более двадцати религиозных деятелей.

«Также были вакцинированы члены Совета улемов, проректоры и преподаватели Исламского университета Кыргызстана, имамы Бишкекского казыята», — отметили в пресс-службе ДУМК.

Накануне Совет улемов издал фатву о вакцинации от COVID-19. В ней говорится, что важно пройти вакцинацию, так как число инфицированных коронавирусом растет с каждым днем.

«По словам представителей здравоохранения, единственный способ остановить распространение болезни — это массовая вакцинация людей […] Поэтому Совет Улемов не против добровольной вакцинации для предотвращения COVID-19», — говорится в фатве.

Вакцинация в Кыргызстане

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась в конце марта 2021 года. Однако ее активная фаза начались лишь 12 июля , когда в страну прибыла вторая партия китайской вакцины против коронавируса Sinopharm — это 1 млн 250 тысяч доз.

После этого власти открыли около 900 прививочных пунктов по всей стране, где любой желающий может получить вакцину бесплатно.

Ранее Жапаров дал поручение всем ведомствам и сотрудникам госорганов вплоть до айыл окмоту пройти вакцинацию от COVID-19. При этом, сам глава государства все еще не получил ни одной вакцины. В его аппарате, как и ранее, ссылаются на то, что у Жапарова высокий уровень антител, защищающие его от вируса.

Однако ученые и Всемирная организация здравоохранения все еще изучают эффективность антител, полученных после коронавируса. Вместе с этим они рекомендуют получить вакцину, несмотря на уровень антител в организме.

По данным штаба по COVID-19 на 15 июля, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 143 человека, у которых был подтвержден коронавирус, из них десять за последние сутки.

Также за сутки выявили 1 290 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 144 958 случаев заражения COVID-19.

Сейчас от COVID-19 в больницах лечатся 4 813 пациентов, из них 217 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 057 человека лечатся амбулаторно.