Общественная деятельница Ассоль Молдокматова на своей странице в фейсбук рассказала, что президент Садыр Жапаров подарил квартиру семье пограничника, погибшего во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

По ее словам, квартиру получила семья погибшего прапорщика Бекзода Юлдашева. Ключи вручили его супруге, которая воспитывает троих детей.

«Об этом она мне написала ночью. Как это здорово и во многом облегчит жизнь троих детей и матери. Благодарю президента за доброе сердце, отзывчивость», — написала Молдокматова.

Информацию о подаренной квартире подтвердили и журналисту «Клоопа» в пресс-службе администрации президента.

Вооруженный конфликт

Конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

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По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Спустя два месяца после конфликта, власти Кыргызстана сообщили, что в общей сложности на выплату компенсаций из республиканского бюджета выделяется 51 млн 556 тыс сомов.

Пока только 27 семей погибших получили по одному миллиону сомов компенсации. Также 67 пострадавших получили компенсацию от 50 до 100 тысяч сомов в зависимости от тяжести ранений.

Ранее, 6 мая президент Садыр Жапаров сообщил, что в селах, где были уничтожены жилые дома строительство новых завершится в течение двух месяцев.

Затем 1 июля глава кабмина Улукбек Марипов сообщил, что в области начали строительство 136 жилых домов, а постройка домов для 36 семей погибших во время конфликта находится на стадии завершения. Вместе с этим, по его словам, в области началось строительство пяти школ, двух детсадов и одного медучреждения. На это власти выделили 250 млн сомов.

Он также поручил госорганам завершить строительство образовательных учреждений до 1 сентября 2021 года.