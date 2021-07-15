14 июля Совет улемов Кыргызстана издал фатву о вакцинации от COVID-19. В ней говорится, что важно пройти вакцинацию, так как число инфицированных коронавирусом растет с каждым днем.

«По словам представителей здравоохранения, единственный способ остановить распространение болезни — это массовая вакцинация людей […] Поэтому Совет Улемов не против добровольной вакцинации для предотвращения COVID-19», — говорится в фатве.

До этого муфтият говорил, что вакцинация против коронавируса не нарушает правила поста во время месяца Рамазан.

Граждане Кыргызстана старше 18 лет бесплатно могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm и вакциной российского производства «Спутник-V».

По состоянию на 15 июля 140 тысяч 922 человек получили первую дозу вакцины и 87 тысяч 147 человек получили вторую дозу.

Между тем, за последние сутки было зарегистрировано 1 290 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек.