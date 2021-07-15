Сын депутата Торобая Зулпукарова — Нуригман Зулпукаров — подозревается в «Мелком хулиганстве» за нападение на девушку в столичном кафе. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района.

По данным милиции, 6 июля девушка написала заявление на Зулпукарова, в котором сообщила, что он напал на неё на работе.

«Нападавший оскорблял девушку и вел себя агрессивно. Молодой человек силой пытался вытащить ее за барную стойку, чтобы выяснить отношения», — сообщили в милиции.

Милиция позже допросила парня, который заявил, что знаком с потерпевшей со школы и пытался выяснить с ней отношения.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство». Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведётся следствие.

Сам депутат Торобай Зулпукаров находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции по делу «Кумтора». Зулпукарова упоминали в СМИ как фигуранта уголовного дела. Издание «Искра» в 2015 году опубликовало информацию о том, что Торобай Зулпукаров в 1997 году, когда работал сотрудником милиции, вместе с тремя своими товарищами являлся фигурантом уголовного дела об изнасиловании.

«Существует постановление Бишкекской городской прокуратуры о привлечении Торобая Зулпукарова в качестве обвиняемого. Есть протокол допроса подозреваемого, решение суда по этому уголовному делу. Свидетели давали показания. Есть заключение прокуратуры о предварительном предъявлении обвинения», — сказал главный редактор газеты «Искра» Адилет Айтикеев.

Зулпукаров опроверг эту информацию и заявил, что у него есть документ из Генпрокуратуры о том, что он не привлекался к уголовной ответственности.

«Если я действительно совершил это преступление, то пусть меня накажет сам бог. Страшнее этой клятвы нет. А что-то сказать, язык не поворачивается. Это все наглая ложь», — заявил он в интервью изданию «Азаттык».

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.