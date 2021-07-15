Сын главы ГКНБ и депутат горкенеша Джалал-Абада Тай-Мурас Ташиев вручил пакет с 500 тыс сомов семье погибших во время селевых потоков в Аксы. Он сказал, что таким образом его семья решила оказать поддержку родственникам погибших.

«Сам он [глава ГКНБ Камчыбек Ташиев] не смог приехать, отправил меня. Вот тут 500 тысяч сомов на расходы ваши, помощь вашей семье. Примите соболезнования. Отец сам не смог приехать, дай Бог через пару дней сам приедет» — сказал депутат.

Селевые потоки в Аксыйском районе Джалал-Абадской области унесли 8 человек, двое из которых — дети. Шестеро — являются членами одной семьи.

По данным МЧС, семь из восьми человек найдены мертвыми. Поиски 5-летнего мальчика продолжаются. К поисковым работам привлекли более 15 спасателей МЧС, 7 сотрудников милиции и 30 местных жителей.

В сёлах Жаны-Жол и Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области введён режим ЧС. Там из-за сели были затоплены дворы домов, разрушены дороги и мосты.

В МЧС отметили, что принимают все экстренные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации последствий селевого потока. Вместе с этим он поручил оказать поддержку пострадавшим в результате стихийного бедствия.