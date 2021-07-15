Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус 14 июля объявил, что мир сейчас находится на ранних стадиях третьей волны COVID-19.

Он сообщил, что в мире снова растёт уровень смертности и заражений COVID-19.

«Вариант «дельта» («индийский») сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом, циркулирующим во всем мире, если он им еще не стал», — сказал глава ВОЗ.

По его словам, «дельта» штамм одна из основных причин роста случаев заражения коронавирусом и смертности от него во всем мире.

По мнению главы ВОЗ, всплеск заболеваемости COVID-19 также связан с «возросшими социальными контактами и мобильностью». Кроме того, он пожаловался на «шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин и неравный доступ к средствам спасения жизни».

«Это неравенство создало пандемию с двумя путями: страны с наибольшим доступом к вакцинам отменяют ограничения и вновь открывают свои общества, хотя большие риски остаются для непривитых групп. Между тем, из-за отсутствия доступа к вакцинам большая часть населения мира становится восприимчивой к инфекции и оказывается во власти вируса», — отметил глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что многие страны до сих пор не получили вакцину, а в большинстве из них не хватает препаратов.

«COVAX может работать, но его масштабы все еще слишком малы: отправлено чуть более 100 миллионов доз. Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, к 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз», — сказал Гебреисус.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане пока доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно. Однако, несмотря на то, что кампания по вакцинации населения началась в Кыргызстане еще 29 марта, ее темпы низкие.

Читать по теме: Низкий охват вакцинацией и рост зараженных. Как это связано? Объясняем на данных

Насколько эффективны вакцины при «дельте» — новом варианте COVID-19

О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Вместе с этим на фоне низких показателей по вакцинации в стране началась третья волна COVID-19 и наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.

По данным минздрава, на 15 июля по стране первую дозу вакцины получили свыше 157 тысяч человек — это менее 2% населения страны.

За время пандемии в Кыргызстане выявили 144 958 случаев заражения коронавирусом. От осложнений вызванных COVID-19 скончались 2 143 пациента.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 188 миллионов человек. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.

Кроме того, с начала пандемии от осложнений вызванных COVID-19 скончались свыше 4 млн человек.