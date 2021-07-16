Первомайский районный суд Бишкека 15 июля вынес приговор по делу экс-президента АУЦА Эндрю Качинса об изготовлении наркотиков. Об этом сообщило государственное информагентство «Кабар».

По его информации, суд признал Качинса невиновным по двум статьям — «Незаконное изготовление наркотиков и психотропных веществ без цели сбыта» и «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены спецправила перемещения через таможенную границу». По этим статьям Качинс оправдан за отсутствием состава преступления.

При этом, бывшего президента АУЦА признали виновным по другой статье Кодекса о проступках — «Незаконное изготовление наркотиков и психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах». В итоге суд приговорил его к выплате штрафа в 60 тысяч сомов.

Вместе с этим после вступления приговора в силу Качинса выдворят из Кыргызстана в США. При этом, по информации издания 24.kg, государственный обвинитель просил приговорить его к 10 годам заключения и выплате штрафа 90 тысяч сомов.

Также по данным 24.kg, гособвинитель во время заседания заявил, что в квартире у Качинса нашли наркотическое вещество — гашиш. Сам Качинс в ответ на это сказал, что вещество было в его квартире, добавив, что он не употребляет гашиш и «должен был бросить это [вещество]».

Дело Качинса

Экс-президента АУЦА Эндрю Качинса вызвали на допрос в МВД в конце апреля 2021 года. Тогда в пресс-службе ведомства сообщили, что его подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта.

По данным МВД, 11 марта 2021 года на таможне задержали посылку из Дубая по адресу АУЦА на имя Эндрю Качинса.

«В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией, то есть документацией. Однако содержимое посылки не соответствовало указанному содержанию — там находились таблетки желтых и белых цветов и капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты», — сообщили в МВД.

Тогда же в ведомстве сообщили о начале досудебного производства по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В ходе следствия, по данным МВД, в составе этих таблеток и капсул обнаружили психотропное вещество. После этого спецслужбы обыскали дом и автомашину Качинса.

Затем 9 июня стало известно, что Качинс покинул пост президента АУЦА и решил вернуться в США, чтобы проводить время с семьей. Он добавил, что его «неожиданное и странное юридическое затруднение» принудило его оставить пост.