В ОАО «Электрические станции» сообщили, что вспомогательное оборудование для проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС» простаивает на кыргызско-китайской границе. Об этом пишет ИА 24.kg со ссылкой на компанию.

В «Электрических станциях» отметили, что причиной этому являются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, из-за которых движение грузов через КПП «Иркештам» проходит медленнее обычного.

Задержки с поставками

О том, что из-за ограничений в страну не могут доставить необходимое оборудование для проекта по реабилитации Токтогульской ГЭС* говорили ещё в мае этого года.

*Работы по реабилитации ГЭС ведутся с 2017 года. На это выделил деньги Азиатский банк развития и Евразийский банк. Работы должны завершиться к 2023 году.

Глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков тогда заявил, что до 15 ноября 2021 года планируется запустить четвертый агрегат на Токтогульской ГЭС, но оборудование для агрегата пять месяцев простаивает на границе с Казахстаном.

В пресс-службе «Электрических станций» «Клоопу» сообщили, что и это оборудование ещё не доставили в страну и оно до сих пор находится на границе с Казахстаном.

А глава «Электрических станций» говорил, что компания по этому вопросу обратилась в правительство, пограничную и таможенную службы и заявил, что подрядчик General Electric пообещал, что оборудования завезут в мае-июне.

«В рамках реабилитации Токтогульской ГЭС один агрегат вытащили (турбины и колесо). Первые запасные части уже везут из Китая, в течение недели начнем монтаж снизу вверх. В связи с пандемией есть небольшие задержки, но к зиме четвертый агрегат постараемся запустить», — сказал министр энергетики Доскул Бекмурзаев 16 июня.

14 июля замминистра иностранных дел Айбек Артыкбаев попросил посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь оказать содействие в пропуске через «Иркештам» оборудования для Токтогульской ГЭС.

Ду Дэвэнь в ответ заверила, что китайская сторона окажет максимальное содействие по решению вопроса.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Из-за сезона маловодья эксперты прогнозируют энергетический кризис в Кыргызстане, так как основную часть электроэнергии генерируют ГЭСы. О том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил в ещё августе 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.

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