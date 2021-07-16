Пятилетний Айдар сидел на этом камне, когда произошел сход сели. Фото: Зарина Маматжанова / Kloop.

Из-за селей, сошедших 12 июля в селах Ак-Жол и Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области, погибли люди, среди них есть и Айдар — 5-летний житель села Таштак. Прошло 4 дня, а его тело до сих пор не нашли.

Отец Айдара Элнурбек Жоошбаев в беседе с журналистами «Клоопа» рассказал подробности случившегося. Он сказал, что обратился к односельчанам и попросил помощи в поисках тела сына.

По словам Жоошбаева, всё произошло «очень мгновенно». Последние два дня его двое сыновей играли возле реки. Когда произошел сход сели младший сын не успел отбежать.

«Я как чувствовал, просил их не ходить к реке и оставаться дома, предупреждал, что объем воды может увеличиться. Мы [родители] были на кухне, а когда пришли, они [дети] уже вышли из дома. […] А когда пришла вода, старший успел убежать, младший остался сидеть на камне и плакал. Он маленький, из-за возраста не смог отбежать», — говорит он.

Жоошбаев говорит, что вышел на улицу как только услышал громкий звук. Там, по его словам, он увидел бурлящий поток сели и понял, что сына смыло «большой водой» и помочь уже было нечем.

«Помогите пожалуйста в поисках. Увидеть и оплакать тело, нам это поможет хоть как-то восполнить нашу потерю», — сказал он.

12 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области прошли сильные проливные дожди. В результате в селах Ак-Жол и Жаны-Жол произошел сход селя. Селевые потоки унесли жизни восьмерых человек. Тела семерых уже найдены.

Шестеро погибших — двое женщин, двое подростков и двое детей — были из одной семьи. Все они в этот день отправились отдыхать на пастбище Алты-Айры села Жолборсту. Дом, в котором они остановились, смыло селевым потоком, и все погибли.

12-летний Нурсултан возвращался с пастбища со своим отцом, когда начался ливень. Отец Нурсултана сказал, чтобы мальчик оставался в доме односельчан, а сам пошел привязывать скот. Но внезапно произошел сход селя и дом сравняло с землей.