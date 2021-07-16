Ежегодно около 400-500 выпускников в возрасте 16 лет покидают детские дома и уходят во взрослую жизнь. Но большинству из них некуда идти: у сирот нет ни хорошего образования, ни профессии, ни стабильной работы. Но главное — нет жилья. Они идут на все, чтобы получить хоть какую-то крышу над головой.
Когда Жанаре исполнилось пятнадцать, она поняла: из ставшего родным детского дома в Оше ей пора уходить. Семьи у нее не было, друзей тоже, так что шла она «в никуда». Это было восемь лет назад, и за эти годы ни дома, ни семьи у Жанары так и не появилось.
В Кыргызстане работают 138 интернатных учреждений, в которых воспитываются примерно 12 тысяч детей. Ежегодно около 400-500 детей покидают детские дома, едва закончив 9 классов. На момент выпуска им не больше 16 лет, и в самостоятельной жизни, за редким исключением, их никто не ждет.
ОФ «Наше право» и ОО «Интербилим» провели исследование жилищных условий выпускников детских домов. Согласно опросу, каждый третий выпускник не получает направление на учебу или в социальный приют. Вопрос с жильем таким детям приходится решать самостоятельно.
В свои пятьнадцать лет Жанара из Оша поехала в Бишкек, где ее приняли в социальный дом для выпускниц детдомов. Обязательным условием проживания была учеба: Жанара выбрала профессию парикмахера. После окончания коротких курсов она снова оказалась на улице и ей пришлось работать, хотя она была несовершеннолетней. Няней, официанткой - куда возьмут, лишь бы иметь возможность самостоятельно оплачивать аренду жилья.
Согласно исследованию, каждый третий выпускник самостоятельно арендуют жилье. Но квартира со всеми удобствами по карману только каждому десятому. Чаще всего молодежь селится в частном секторе на окраине — это дешевле, чем квартира в черте города.
В одном из таких домов поселилась Жанара. За полторы тысячи сомов хозяева сдали ей койку в крошечной комнате, где кроме нее жили еще три девушки.
Условий никаких. «Там все общее: кухня, туалет и выход из комнаты сразу на улицу, - вспоминает она. - Вода была во дворе, холодная, нужно было ее греть. Отапливали обогревателями. Зимой там жить сложно было. Розетки выгорали, потому что все комнаты включали [электроприборы]. Готовили там же, в комнате, на плитке. Кухня была на первом этаже, она была открытой и в ней было холодно».
Из-за жилищных проблем выпускницы детских домов, совсем молоденькие девушки, соглашаются сожительствовать с мужчинами, говорит Жанара. Без особых чувств, лишь бы у парня была своя квартира. Для них это «легкий путь». Девушки без образования готовы даже рожать детей в семьях «без обязательств», ведь им совсем некуда идти. В кыргызском обществе к сожительству относятся с предубеждением, но защитить девушек некому.
Жанара замуж не хочет, хочет сначала стать независимой. Но пока работать полный день у нее получается только на каникулах.
«Я устроилась в агентство «Мама на час», - рассказывает Жанара о своей работе. - Работаю у тех, кого знаю, чтобы без стажировки. Если я готовить должна, гладить вещи ребенка, убирать за ним, то около 800 сомов в день выходит, если просто за ребенком смотрю — 500 сомов максимум».
Жанара учится на актрису театра и кино. «Закончу учебу, буду работать по профессии, - мечтает девушка. - Куплю квартиру, машину, а потом замуж [пойду]». Правда, в театре заработать на свое жилье не получится, рассуждает девушка: «Театралы мало зарабатывают. Но через актеров можно устроиться ведущей или тамадой». В кино опыта у Жанары мало. «Я только в одном фильме снялась, но он мне не понравился во время премьеры. Наш преподаватель пока запрещает сниматься в кино», - говорит она.
Пока Жанара учится, у нее есть место в общежитии. Она живет в одной комнате еще с пятью девушками.
Согласно кодексу о детях, сироты с 16 лет имеют право на внеочередное получение жилья. Но лишь около 5% выпускников знают о своих правах.
Чтобы получить жилье или земельный участок, Жанаре нужно сначала встать на очередь. Недавно она специально поехала в Ош и пошла в мэрию, чтобы написать заявление и сдать документы. Но так и не поняла, как должна проходить эта процедура.
«Я пошла в мэрию Оша, там сидел человек, наверно, вахтер, - рассказывает девушка о своем опыте. - Сказал мне на второй этаж подняться. Я поднялась, заполнила анкету. Написала, что хочу встать на очередь на получение квартиры. Но на очередь меня так и не поставили, почему — не знаю».
Больше в мэрию Оша Жанара не ездила — дорога долгая и очень дорогая. Она хотела бы спросить, что нужно делать, чтобы получить хотя бы право на квартиру, но не знает, где и у кого.
Другой выпускнице того же детского дома, Фатиме* (имя изменено по ее просьбе), повезло больше. Ей мэрия Оша подарила квартиру. Правда, жить ей придется с тремя чужими мужчинами — тоже выпускниками детского дома.
«Четверым выпускникам дали квартиру: мне и еще троим мальчикам. Двое из них братья, но мне они не родственники», - объясняет Фатима. В подаренной квартире она жить не хочет. «Кому хочется жить с мальчиками в двухкомнатной квартире?» - удивляется девушка.
Фатиме еще повезло: ее квартира стала первой жилплощадью, выделенной мэрией за 20 лет существования детского дома «Лотос», рассказала «Клоопу» бывший директор детского учреждения.
Пока единственной возможностью получить жилье хотя бы на время, пока у них не появится профессия, для детей из детдомов является поступление в профтехучилище или на курсы, где студентам предоставляется общежитие и стипендия. Но такие условия есть только в некоторых учебных заведениях, зачастую непопулярных среди абитуриентов.
«У выпускника детского дома очень маленький выбор профессии, - поясняется директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубаева. - Ребенок тратит свое время на учебу в тех учреждениях, что ему предложили, а не там, где ему нравится. Профессию, которой его учат, не всегда конкурентна на рынке. Получается, он попадает в неравные условия с другими благообеспеченными детьми».
Правозащитники выяснили, что муниципальные органы Бишкека и Оша не отслеживают и не ведут подсчет детей-сирот, проживающих в этих городах и нуждающихся в жилье. С 1991 года по настоящее время в городах Ош и Бишкек сиротам выделили всего 8 домов.
По данным мэрии, Бишкека на сегодня в очереди на квартиру стоит 88 сирот. До 2020 года жилье им не выделялось. Но в прошлом году чиновники изыскали возможность предоставить очередникам семь жилых помещений. Как объяснили «Клоопу» в мэрии, детям отдают дома и квартиры, которые государство считает «бесхозными” — их выявляют, ставят на баланс, а затем передают сиротам в собственность.
Чтобы получить квартиру, сироте нужно встать в очередь на получение жилья — обратиться с заявлением в муниципальную администрацию (акимат, мэрию) по месту жительства или по месту временного проживания, в отдел жилищно-коммунального хозяйства. Но сначала собрать документы:
- справку об отсутствии недвижимости — берется в госрегистре;
- справку с места жительства — выдает территориальное управление или компания, обслуживающая дом;
- акт обследования жилья и жилищных условий — их составляет домком или квартальный в зависимости от того, где проживает сирота — в многоквартирном или в частном доме.
Заявление с приложенным к нему пакетом документов рассмотрит комиссия и в течение месяца примет решение. Если оно будет положительным, заявитель получит письменный ответ с датой постановки на учет и номером в очереди.