Из-за жилищных проблем выпускницы детских домов, совсем молоденькие девушки, соглашаются сожительствовать с мужчинами, говорит Жанара. Без особых чувств, лишь бы у парня была своя квартира. Для них это «легкий путь». Девушки без образования готовы даже рожать детей в семьях «без обязательств», ведь им совсем некуда идти. В кыргызском обществе к сожительству относятся с предубеждением, но защитить девушек некому.

Жанара замуж не хочет, хочет сначала стать независимой. Но пока работать полный день у нее получается только на каникулах.

«Я устроилась в агентство «Мама на час», - рассказывает Жанара о своей работе. - Работаю у тех, кого знаю, чтобы без стажировки. Если я готовить должна, гладить вещи ребенка, убирать за ним, то около 800 сомов в день выходит, если просто за ребенком смотрю — 500 сомов максимум».

Жанара учится на актрису театра и кино. «Закончу учебу, буду работать по профессии, - мечтает девушка. - Куплю квартиру, машину, а потом замуж [пойду]». Правда, в театре заработать на свое жилье не получится, рассуждает девушка: «Театралы мало зарабатывают. Но через актеров можно устроиться ведущей или тамадой». В кино опыта у Жанары мало. «Я только в одном фильме снялась, но он мне не понравился во время премьеры. Наш преподаватель пока запрещает сниматься в кино», - говорит она.

Пока Жанара учится, у нее есть место в общежитии. Она живет в одной комнате еще с пятью девушками.

Согласно кодексу о детях, сироты с 16 лет имеют право на внеочередное получение жилья. Но лишь около 5% выпускников знают о своих правах.

Чтобы получить жилье или земельный участок, Жанаре нужно сначала встать на очередь. Недавно она специально поехала в Ош и пошла в мэрию, чтобы написать заявление и сдать документы. Но так и не поняла, как должна проходить эта процедура.

«Я пошла в мэрию Оша, там сидел человек, наверно, вахтер, - рассказывает девушка о своем опыте. - Сказал мне на второй этаж подняться. Я поднялась, заполнила анкету. Написала, что хочу встать на очередь на получение квартиры. Но на очередь меня так и не поставили, почему — не знаю».

Больше в мэрию Оша Жанара не ездила — дорога долгая и очень дорогая. Она хотела бы спросить, что нужно делать, чтобы получить хотя бы право на квартиру, но не знает, где и у кого.

Другой выпускнице того же детского дома, Фатиме* (имя изменено по ее просьбе), повезло больше. Ей мэрия Оша подарила квартиру. Правда, жить ей придется с тремя чужими мужчинами — тоже выпускниками детского дома.

«Четверым выпускникам дали квартиру: мне и еще троим мальчикам. Двое из них братья, но мне они не родственники», - объясняет Фатима. В подаренной квартире она жить не хочет. «Кому хочется жить с мальчиками в двухкомнатной квартире?» - удивляется девушка.

Фатиме еще повезло: ее квартира стала первой жилплощадью, выделенной мэрией за 20 лет существования детского дома «Лотос», рассказала «Клоопу» бывший директор детского учреждения.

Пока единственной возможностью получить жилье хотя бы на время, пока у них не появится профессия, для детей из детдомов является поступление в профтехучилище или на курсы, где студентам предоставляется общежитие и стипендия. Но такие условия есть только в некоторых учебных заведениях, зачастую непопулярных среди абитуриентов.

«У выпускника детского дома очень маленький выбор профессии, - поясняется директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубаева. - Ребенок тратит свое время на учебу в тех учреждениях, что ему предложили, а не там, где ему нравится. Профессию, которой его учат, не всегда конкурентна на рынке. Получается, он попадает в неравные условия с другими благообеспеченными детьми».

Правозащитники выяснили, что муниципальные органы Бишкека и Оша не отслеживают и не ведут подсчет детей-сирот, проживающих в этих городах и нуждающихся в жилье. С 1991 года по настоящее время в городах Ош и Бишкек сиротам выделили всего 8 домов.

По данным мэрии, Бишкека на сегодня в очереди на квартиру стоит 88 сирот. До 2020 года жилье им не выделялось. Но в прошлом году чиновники изыскали возможность предоставить очередникам семь жилых помещений. Как объяснили «Клоопу» в мэрии, детям отдают дома и квартиры, которые государство считает «бесхозными” — их выявляют, ставят на баланс, а затем передают сиротам в собственность.

Чтобы получить квартиру, сироте нужно встать в очередь на получение жилья — обратиться с заявлением в муниципальную администрацию (акимат, мэрию) по месту жительства или по месту временного проживания, в отдел жилищно-коммунального хозяйства. Но сначала собрать документы:

справку об отсутствии недвижимости — берется в госрегистре;

справку с места жительства — выдает территориальное управление или компания, обслуживающая дом;

акт обследования жилья и жилищных условий — их составляет домком или квартальный в зависимости от того, где проживает сирота — в многоквартирном или в частном доме.

Заявление с приложенным к нему пакетом документов рассмотрит комиссия и в течение месяца примет решение. Если оно будет положительным, заявитель получит письменный ответ с датой постановки на учет и номером в очереди.