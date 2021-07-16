В Бишкеке впервые появится программа электронной инвентаризации зелёных насаждений. Идею создания предложил столичный муниципалитет и общественный фонд «Арча».

Фото: Мэрия Бишкека. Фото: Мэрия Бишкека. Фото: Мэрия Бишкека. Фото: Мэрия Бишкека.

Мэрия Бишкека отметила, что главной целью разработки является восстановление зеленой зоны, мониторинг состояния деревьев и проведение профилактических мероприятий по уходу.

В базе данных для каждого насаждения появится своеобразная «медицинская карточка». Мастера и агрономы каждого района будут вносить в программу информацию о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии деревьев. С помощью новой программы сотрудники «Зеленхоза» смогут вычислить сумму средств для ухода и лечения зеленых насаждений.

«Для озеленителей города уже провели первое занятие по обучению программе», — сообщили в мэрии.

Информацию о состоянии деревьев Бишкека может получить любой желающий, для этого нужно установить программу «Зеленый Бишкек» на смартфон.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.