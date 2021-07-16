Издание «Акипресс» 16 июля сообщило, что в селе Беш-Кунгей Аламединского района мужчина пытался изнасиловать девушку.
По их информации, о попытке изнасилования сообщила изданию сама пострадавшая. Так, по словам девушки, инцидент произошел 3 июня этого года.
Тогда мужчина по имени Темирлан, который по её словам работает в ГКНБ, предложил довести ее. Однако, как сказала девушка, вместо этого он поехал вглубь села Беш-Кунгей.
«На мои просьбы высадить меня или развернуться, Темирлан не реагировал. Он начал домогаться», — рассказала девушка.
Она добавила, что ей удалось уговорить отвезти её в Бишкек лишь утром, там она сумела сбежать.
В пресс-службе ОВД Чуйской области подтвердили журналисту «Клоопа», что ночью 3 июня в селе Беш-Кунгей мужчина пытался изнасиловать девушку.
По их данным, на следующий день 4 июня пострадавшая 2002 года рождения написала заявление и факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Попытка изнасилования».
«Малознакомый мужчина предложил довести ее [пострадавшую], в результате чего против ее воли попытался изнасиловать в автомашине», — рассказали в милиции.
В ОВД добавили, что во время розыска нашли подозреваемого мужчину 1993 года рождения, который отрицает факт попытки изнасилования. Следствие по делу продолжается.
Однако в милиции не подтвердили и не опровергли информацию о том, что подозреваемый работает в ГКНБ. При этом, издание «Акипресс» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ сообщает, что в ведомстве начали по служебное разбирательство по произошедшему.