Издание «Акипресс» 16 июля сообщило, что в селе Беш-Кунгей Аламединского района мужчина пытался изнасиловать девушку.

По их информации, о попытке изнасилования сообщила изданию сама пострадавшая. Так, по словам девушки, инцидент произошел 3 июня этого года.

Тогда мужчина по имени Темирлан, который по её словам работает в ГКНБ, предложил довести ее. Однако, как сказала девушка, вместо этого он поехал вглубь села Беш-Кунгей.

«На мои просьбы высадить меня или развернуться, Темирлан не реагировал. Он начал домогаться», — рассказала девушка.

Она добавила, что ей удалось уговорить отвезти её в Бишкек лишь утром, там она сумела сбежать.

В пресс-службе ОВД Чуйской области подтвердили журналисту «Клоопа», что ночью 3 июня в селе Беш-Кунгей мужчина пытался изнасиловать девушку.

По их данным, на следующий день 4 июня пострадавшая 2002 года рождения написала заявление и факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Попытка изнасилования».

«Малознакомый мужчина предложил довести ее [пострадавшую], в результате чего против ее воли попытался изнасиловать в автомашине», — рассказали в милиции.

В ОВД добавили, что во время розыска нашли подозреваемого мужчину 1993 года рождения, который отрицает факт попытки изнасилования. Следствие по делу продолжается.

Однако в милиции не подтвердили и не опровергли информацию о том, что подозреваемый работает в ГКНБ. При этом, издание «Акипресс» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ сообщает, что в ведомстве начали по служебное разбирательство по произошедшему.