Пресс-служба президента 16 июля сообщила, что Садыр Жапаров подписал указ, которым назначил себе нового советника Бекбосуна Борубашова.

Что известно о Борубашове?

Бекбосун Борубашов — заведующий кафедрой международного и конституционного права столичного КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук и профессор.

После октябрьских событий и смены власти в 2020 году Борубашов стал главой Конституционного совещания, которое работало над новой версией Основного закона страны.

При этом ряд депутатов и экспертов не раз заявлял о незаконности этого совещания. Само совещание состояло из более чем 100 человек, куда вошли идейные и прямые сторонники президента Садыра Жапарова, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов.

Борубашов в одном из интервью признался, что новую Конституцию он написал вместе с пятью юристами еще в 2006 году. Позже эти слова подтвердил и Садыр Жапаров. В интервью «7 Каналу», он частично подтвердил слова Борубашова о «родительстве» Конституции и количестве ее «отцов».

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