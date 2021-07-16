Президент Садыр Жапаров 16 июля подписал указ «О полномочном представителе президента Кыргызской Республики в области».

В пресс-службе аппарата главы государства отметили, что этот указ преобразует институт полпредов правительства в областях в полномочных представителей президента.

Там отметили, что это сделано в целях обеспечения эффективного госуправления.

Теперь полпреды будут подчиняться непосредственно президенту, который возглавляет исполнительную власть, а также председателю кабмина.

Кабмину поручено за месяц утвердить структуры и штатные расписания аппаратов полпредов президента. Кроме этого, указ должны реализовать в пределах бюджета, который уже выделили полпредам правительства.

Указ президента вступит в силу через 7 дней со дня опубликования.