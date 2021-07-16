Адвокатка Таалайгуль Токтакунова сообщила, что обратилась к президенту Садыру Жапарову и Совбезу из-за похищения турецкими спецслужбами её клиента Орхана Инанды*.

*Орхан Инанды — президент сети лицеев «Сапат». Турецкие власти называют его «руководителем ФЕТО в Центральной Азии». ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные проповедником Фетхуллахом Гюленом.

По её словам, у неё возник ряд вопросов к кыргызским властям после заявлений посла Турции Ахмета Садыка Догана о том, что их спецслужба провела спецоперацию в Кыргызстане.

По мнению Догана, спецоперацию в Бишкеке нельзя называть похищением. По его словам, правильно говорить «задержали и передали правосудию». Он отметил, что при этом, суверенитет Кыргызстана не был нарушен.

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Токтакунова заявила, что Кыргызстан подписал Конвенцию против пыток и не должен высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.

Адвокатка добавила, что иностранные спецслужбы не могли провести на территории страны такую спецоперацию без разрешения соответствующего госоргана.

«Иностранное государство не может проводить спецоперацию на территории Кыргызстана без разрешения соответствующего госоргана. Поэтому я задаю вопрос: на основании какого нормативно-правового акта или разрешения уполномоченного органа Турция у нас на территории проводит спецоперацию и забирает нашего гражданина? Если наши госорганы разрешили, то зачем нужно было его искать 35 дней и тратить ресурсы государства?» — сказала она.

Фото: ИА 24.kg, обращение Токтакуновой.

Адвокатка попросила президента, как гаранта Конституции, дать поручение госорганам и потребовать установить личности тех чиновников, которые дали согласие на проведение операции зарубежной разведкой на территории страны.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

Эрдоган сообщает, что турецкие спецслужбы доставили Орхана Инанды в Турцию.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что, кроме Инанды, в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

По данным нацтелеканала TRT, в своих показаниях Орхан Инанды дал информацию, касающуюся оппозиционной исламской организации ФЕТО. Журналисты отметили, что Инанды не захотел воспользоваться положением о покаянии.

«Рассказывая про террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена, Орхан Инанды не использовал слова “террористическая организация”», — говорится в сообщении.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

Йылмаз также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

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