Рассказавшая о похищении и изнасиловании 17-летняя девушка и ее мать записали видеообращение к общественности. Они недовольны решением суда, который приговорил к условному сроку обвиняемого.

«Человека, похитившего мою несовершеннолетнюю дочь насильственным путем, суд осудил условно на четыре года и отпустил на свободу. Они несерьёзно относились к этому делу», — сказала мать потерпевшей.

По словам девушки, похищение произошло в ночь на 24 апреля, примерно в 3 часа. Ее похитили в месяц Рамазан, тогда она вышла за едой перед тем, как начать пост.

«Как только я вышла, кто-то потащил меня за руку, приставил нож и насильно увез. В начале он угрожал тем, что убьёт меня, а потом себя. Меня отвезли в Ноокатский район. Пусть похитившего парня задержат и накажут. Если его не накажут, я готова попрощаться с жизнью», — сказала пострадавшая.

«Милиция расследовала дело объективно»

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев подтвердил, что дело о похищении и изнасиловании действительно зарегистрировано.

По его словам, в заявлении, которое написала девушка говорится, что ее похитил 17-летний парень. Он изнасиловал ее в Узгенском районе, после чего отвез в Ноокатский район.

Жээнтаев сказал, что факт об «Изнасиловании» был передан в РОВД Узгена, а дело о похищении было расследовано в Сузакском РОВД и передано в районный суд.

«Милиция расследовала дело объективно и тщательно, арестовала подозреваемого и в конце мая направила дело в суд», — сказал он.

Пресс-секретарь Джалал-Абадского облсуда Мирлан Торомаматов по вопросу решения Сузакского райсуда пообещал предоставить информацию позже.

«Факт изнасилования не подтвердился»

Пресс-секретарь Ошского УВД Нур-Пери Абдуллаева подтвердила, что дело об изнасиловании, которое было открыто 13 мая на основе заявления девушки было передано в Узгенское РОВД.

По ее словам, экспертиза на подтверждение изнасилования была проведена в Джалал-Абадской области. Но факт изнасилования не подтвердился.

Пресс-секретарь сказала, что причина в том, что девушка перед приходом на обследование «поменяла одежду и искупалась».

По её словам, Узгенское РОВД прекратило дело из-за того, что было «недостаточно доказательств».

Похищение девушек в Кыргызстане

В 2017 году был принят закон о привлечении к уголовной ответственности похитителей девушек для принудительного брака.

Такое преступление предусматривает от 5 до 7 лет заключения под стражу. Для похитителей несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Очень часто похищенные девушки страдают от семейного насилия, а также нарушаются их права. История недавно похищенной и убитой Айзады Канатбековой вновь напомнила о проблеме похищения девушек и женщин.

Канатбекова была похищена 5 апреля в 17:00. Ее тело было найдено 7 апреля в машине, в поле между селами Арашан и Чокморов недалеко от Бишкека. Тело похитителя также было обнаружено в машине. Экспертиза показала, что девушку изнасиловали, она сопротивлялась, но не смогла защититься.

История Айзады напоминает трагическую судьбу Бурулай Турдалы кызы — Бурулай также страдала от человека, который преследовал ее. Впоследствии он похитил Бурулай и убил в здании милиции.

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