В то время, как в Кыргызстане идет активная кампания по вакцинации населения, депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов распространяет фейки о вакцинации на своей странице в фейсбуке. В одном посте он использовал и фейковую цитату ученого, и фейк о действии вакцин.



Что написал Атазов?

Депутат выступил против вакцинации*, заявив, что вакцины могут повлиять на репродуктивные способности кыргызстанцев.

Вакцина алуу - бул кумондуу, коркунучтуу иш чара болуп жатат! Мага бугун маалымат келди. Кээ бир мекемелер мажбурлап... Опубликовано Шайлообеком Атазовым Пятница, 16 июля 2021 г.

«Вакцинация — это опасное мероприятие. Получил сегодня информацию, что некоторые учреждения начали принудительно прививать граждан. Нет никаких доказательств, что вакцина уничтожит COVID-19. Ни одна лаборатория не проверяла! Вакцины, возможно, в будущем приведут к бесплодию. Если они экспериментируют, то это ошибка. Минздраву следовало бы предложить нашим людям другие способы, кроме вакцинации», — написал депутат.

*При этом президент Садыр Жапаров на днях поручил своей администрации, кабинету министров, госорганам, а также полпредствам в областях и айыл окмоту вакцинировать своих сотрудников. Обязательная вакцинация касается сотрудников минздрава, минобразования и иных министерств. Так же фатву о важности вакцинации выпустил муфтият Кыргызстана, а муфтий Замир Ракиев лично привился от коронавируса и показал пример верующим.

Кроме того, Атазов использовал в качестве иллюстрации к посту картинку с цитатой о вреде вакцинации. Ее приписывают ученому с мировым именем, медику и биологу Илье Мечникову — одному из основателей современной микробиологии и иммунологии, лауреату Нобелевской премии по физиологии и медицине. Однако уже доказано, что это — фейковая цитата.

Примечательно, что во время обсуждения в парламенте законопроекта «О манипулировании информацией» Атазов выступал за введение ограничений в интернете, чтобы бороться с недостоверной информацией и фейками.

Он тогда встал на защиту президента и депутатов, которых «очерняют в интернете» с фейковых аккаунтов и косвенно назвал распространение фейковой информации особо тяжким преступлением.

«Распространение недостоверной информации — это как поедание мяса родного человека. Мы что, должны сидеть тут и на все соглашаться?» — возмущался Атазов.

Что говорят в ВОЗ

Ранее во Всемирной организации здравоохранения уже отмечали, что ни одна из вакцин, одобренных ВОЗ, не приводит к бесплодию.

«Ни одна из вакцин не приводит к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не имеет никакого отношения к действительности», — сказала директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О`Брайен.

Она также добавила, что каждая вакцина проходит тщательное исследование.

«Каждый элемент в составе вакцины проверяется. Перед тем, как вакцинировать человека, мы сначала тестируем препараты на животных, тщательно отслеживаем все возможные проблемы. И только потом на этапе клинических испытаний вакцины вводятся человеку. При этом безопасность — самый важный критерий клинических испытаний и всех вакцин», — рассказала она.

Кто такой Шайлообек Атазов?

Шайлообек Атазов стал депутатом парламента только в марте 2021 года, но успел запомниться неоднозначными высказываниями и скандалами.

Так, 11 марта Атазов на заседании парламента заявил, что НКО «подрывают национальные ценности, государственную идеологию и религию» и «вообще ведут экстремистскую деятельность против государственной идеологии».

Уже 19 июня нардеп пожаловался на фейков в соцсетях и сказал, что «распространение недостоверной информации — это как поедание мяса родного человека».

Позже 23 июня на заседании Жогорку Кенеша между депутатами фракции Ата Мекен произошла стычка. Тогда Атазов дернулся в сторону депутатки Айсулуу Мамашевой и его пришлось отталкивать другому парламентарию.

Позже сам Атазов сказал, что все было иначе, и на самом деле он спорил с другими своими однопартийцами, а Мамашева пыталась их разнять.

«Видео из парламента сняли так, как будто мы ругаемся. Это был момент разногласия с депутатами, которые стояли за ней. В тот момент она подошла ко мне, чтобы разнять нас, и это попало на видео», — написал он.

Также по его мнению, его пытаются очернить НПО — но он «не доллар, чтобы нравиться всем». В конце июня Атазов был признан «Депутатом года» на премии «Золотые люди года Шелкового пути» в Турции.



Кроме этого Атазов известен, как сторонник экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Он также выступал на митинге 19 февраля в защиту задержанного Матраимова, когда того задерживали по подозрению в отмывании преступных доходов.

Атазов возглавляет принадлежащий семье Матраимовых спортивный клуб «ЕРЕМ», периодически выступая в защиту этой семьи в социальных сетях.

Публикации Атазова в фейсбуке уже становились предметом внимания общественности. В конце августа 2020 года в отношении Атазова даже было начато досудебное производство из-за его публикации в фейсбуке.

Он обвинил представителя провластной партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки».