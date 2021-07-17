Минздрав сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке, трое — в Баткенской области, а также по одной смерти зафиксировано в Джалал-Абадской и Нарынской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 165 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 364 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 778;

Чуйская область — 205;

Баткенская область — 116;

Джалал-Абадская область — 85;

Иссык-Кульская область — 51;

Ошская область — 48;

Ош — 33;

Таласская область — 24;

Нарынская область — 24.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 147 656 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 135 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 124 058 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 38 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 123 медработников, из которых выздоровели всего 5 1340.

Также штаб сообщил, что на 17 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 763 пациента, из них 1 637 — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 469 человек лечится амбулаторно.