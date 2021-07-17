Фото: ИА Turmush

В Кыргызстане 16 июля открылась первая государственная социальная аптека, где граждане с инвалидностью смогут купить лекарства со скидкой.

Аптека находится в Ноокатском районе Ошской области. Об этом сообщило издание Turmush со ссылкой на территориальную больницу.

По информации издания, в Ноокатском районе на учете в Управлении соцразвития состоят 3 800 человек. Тысяче из них с I и II группой инвалидности предусмотрена скидка на лекарства 25%, остальным — 15%.

В больнице отметили, что обычные жители Ноокатского района также смогут купить лекарства со скидкой. Она составит 10%.

Социальные аптеки в Кыргызстане

Об открытии социальных аптек в Кыргызстане впервые заговорили в ноябре 2020 года. Тогда активист и учредитель молодежной благотворительной организации «SOS» Бекжан Маликов заявил, что в Бишкеке на территории медицинско-волонтёрского стационара «Дем» («Дыхание»), развернутого на базе студенческого общежития Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева, откроют первую социальную аптеку.

«Это решение было принято в связи с тем, что при первой вспышке COVID-19 граждане столкнулись с дефицитом лекарственных средств и с завышением цен на них», — сказал он.

В июле 2021 года министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев в интервью ИА 24.kg рассказал, что социальные аптеки скоро появятся и под эгидой государства.

Сначала по его словам, их откроют в Джалал-Абадской области, затем — в других регионах страны. Он подчеркнул, что скидки в таких аптеках стали возможны благодаря переговорам с производителями.

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