Оригинал материала опубликован в издании Meydan.TV. Текст — Тахмины Тагиевой.

На каждую сотню жителей Азербайджана приходится примерно шестеро людей с инвалидностью. И одна из основных проблем, с которой многие из них сталкиваются в повседневной жизни — поиск модной и при этом удобной одежды, которую можно было бы самостоятельно надевать.

В шесть лет Кямаля Султан попала в автокатастрофу, и оказалась прикована к инвалидной коляске. Сейчас девушке 32 года. Она рассказывает, что до тех пор, как поступила в Бакинский Славянский Университет, долгие годы практически не выходила из дома. Из-за того, что в Азербайджане большинство улиц и зданий не приспособлены для передвижения людей с инвалидностью, Кямаля все еще испытывает трудности в управлении коляской. А дополнительные проблемы ей создавал выбор удобной одежды.

Кямаля Султан. Источник: Kekalove Adaptive Fashion

«Мне было сложно не только передвигаться в коляске, но и подобрать подходящую одежду, — рассказывает Кямаля. — Нужно что-то такое, что не сковывает движения, когда я сижу в коляске, и не запутывается в колесах. К тому же, это должна быть такая одежда, чтобы я могла самостоятельно надевать ее в сидячем положении. Подобрать такое было очень трудно».

А у 25-летней учительницы Хаялы Гусейновой врожденная болезнь рук и ног. Так же, как Кямаля, она передвигается в коляске, и при выборе одежды для нее так же важно, чтобы та позволяла ей удобно сидеть и двигаться. Но в случае с Хаялой ситуация усугубляется еще и тем, что из-за слабых рук ей надо уделять особое внимание тому, чтобы платье легко надевалось. Так как большинство брендов производит одежду только для людей, не имеющих никаких физических ограничений, долгие годы выбор одежды был для нее серьезной проблемой.

Хаяла Гусейнова. Источник: Kekalove Adaptive Fashion

Но с тех пор, как два года назад она познакомилась с новым социальным бизнес-проектом по производству адаптивной одежды, жизнь ее в этом плане значительно упростилась. Дизайнеры этого проекта под названием «Kekalove Adaptive Fashion» уже подготовили для Хаялы несколько специальных нарядов с учетом ее особенностей.

«У меня слабые руки, и поэтому я не могла пользоваться обычными пуговицами или застежками и нуждалась в чужой помощи. А адаптивную одежду я запросто надеваю самостоятельно. Я всегда думала о том, возможно ли, чтобы у таких людей, как мы, была своя специальная одежда, продающаяся в бутиках? Но мне говорили: нет, есть то, что есть, обычная, такая же, как у всех. А после того, как начался этот проект, я поверила, что такую одежду возможно купить и носить».

Одна из основных проблем людей с инвалидностью – поиск модной и при этом удобной одежды, которую можно было бы самостоятельно надевать

Первый в Азербайджане бренд адаптивной одежды «Kekalove Adaptive Fashion» является социальным бизнес-проектом, в рамках которого для людей с различными формами инвалидности создается удобная и модная одежда, учитывающая их специальные потребности. Основатель компании, 20-летний Магомед Кекалов говорит, что на примере собственной семьи понял, что в стране существует необходимость в адаптивной одежде:

«У моей бабушки была инвалидность, а со временем она потеряла зрение, так что я с детства много об этом знаю. Живя вместе с бабушкой и помогая ей, я уже тогда знал, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью. И одежда была одной из этих проблем».

По словам Магомеда Кекалова, первостепенной задачей проекта является сделать так, чтобы адаптивная одежда стала в Азербайджане нормой, а создание ее превратилось в долгосрочную деятельность для разных брендов и дизайнеров.

«Создавая одежду, облегчающую жизнь людям с инвалидностью, мы способствуем тому, чтобы они вели активный образ жизни, и таким образом можем содействовать их интеграции в общество», — добавляет он.

Проект стартовал осенью 2019 года с демонстрации первого адаптивного платья. Впоследствии участники проекта подготовили коллекцию из 24 адаптивных моделей, предназначенных для людей с различными физическими особенностями. В процессе работы над каждой моделью дизайнеры взаимодействуют с самими этими людьми, прислушиваясь к их советам и пожеланиям. По словам креативного директора проекта Рухлана Джалилова, консультируются во всем, вплоть до мелочей — начиная с того, в чем именно они видят удобство, и заканчивая выбором тканей:

«Например, некоторые хотят скрыть свою инвалидность, а другие, напротив, хотят, чтобы она была заметна. И мы, в свою очередь, используя, к примеру, пуговицы, прячем их или же, наоборот, выставляем на показ. Эти пуговицы изготавливаются из таких красивых материалов, что нам хочется не прятать их, а, наоборот, с их помощью подчеркнуть, что это именно адаптивная одежда».

Гюнай Мамедова. Источник: Kekalove Adaptive Fashion

Рухлан Джалилов объясняет, что они стараются, чтобы, адаптивная одежда не отличалась от обычной и соответствовала современной моде. В производстве адаптивной одежды используется больше застежек, она более просторная, чтобы человек с инвалидностью мог надевать и снимать ее без посторонней помощи.

«Человек, пользующийся коляской, чаще всего одевается лежа. И дизайн у этой одежды такой, чтобы нам одеваться и раздеваться было легче и быстрее», — говорит Орхан Адыгезал.

Кямаля Султан говорит, что проблема с длинными платьями после знакомства с дизайнерами проекта для нее решилась. Кроме того, ей очень нравятся фасоны и расцветка платьев, и носит она их с большой охотой:

«Я люблю яркие цвета, и это платье окружает меня положительной аурой, — говорит Кямаля, демонстрируя свое платье. — Оно мне, правда, очень по душе. Друзья, знакомые и домашние тоже говорят, что оно очень мне подходит и украшает меня. Хотя я сказала бы, что это я его украшаю».

Гюнай Мамедовой 43 года, и вот уже семь лет, как она полностью потеряла зрение. По специальности Гюнай юрист, а также у нее множество разных увлечений, таких как актерство, кулинария. Но потеря зрения мешает ей быть столь же активной, как прежде. По ее словам, после знакомства с брендом «Kekalove Adaptive Fashion» положение отчасти улучшилось. Гюнай рассказывает об отличительных особенностях надетого на ней голубого платья:

«Я очень люблю красиво одеваться. В этом платье дизайнеры использовали мои любимые цвета. И материал тоже очень хорош. Очень удобное платье для инвалидов. Особенно, пуговицы… Казалось бы, что такого может быть в обычных пуговицах? Но они, действительно, очень удобные».

Вместо пуговиц, как правило, используются заклепки для одежды, которые более удобные в использование, но при этом оформляются они, как пуговицы.

Удобные «пуговицы». Источник: Kekalove Adaptive Fashion

Гюнай Мамедова считает, что создание таких индивидуальных моделей — это еще и проявление заботы и внимания к людям с инвалидностью:

«Этим проектом они в некотором роде заботятся о нас, балуют. Одежда — она ведь еще и для красоты. И надо уметь красиво ее делать».

Участники проекта также проводят модные показы адаптивной одежды, и люди с инвалидностью, работавшие над созданием этой одежды, могут сами же и продемонстрировать ее на показах в качестве моделей. И голубое платье Гюнай Мамедовой стало одним из фаворитов летней коллекции этого года:

«Хотя как актриса я уже привыкла к сцене, но было очень приятно в таком возрасте впервые выйти на подиум. Энергетика публики, аплодисменты… Знаете, мы ведь даже соскучились по таким ощущениям, в период пандемии так долго были заперты в четырех стенах, а тут вдруг — сцена, новые впечатления, знакомство с новыми людьми… Было очень здорово».

Голубое платье Гюнай Мамедовой стало одним из фаворитов летней коллекции этого года. Источник: Kekalove Adaptive Fashion

Кямаля Султан и вовсе говорит, что всегда хотела попробовать себя в роли модели. Но участие в этом показе было для нее значимым еще по одной причине:

«Многие считают, что мода предназначена только для нормальных людей безо всяких ограничений. И вот, спустя столько лет, мода, о которой мы так мечтали, стала доступна и нам. Мы тоже смогли продемонстрировать свою красоту как модели, и, можем, наконец, заказывать и носить ту одежду, которую хотим».

Бренд «Kekalove Adaptive Fashion» уже начал готовить осеннюю коллекцию для следующего показа, а в будущем планирует запустить линию адаптивной обуви, а также различных аксессуаров для людей, передвигающихся на коляске.

Магомед Кекалов и Орхан Адыгезал. Источник: Kekalove Adaptive Fashion

По словам Магомеда Кекалова, создание адаптивной одежды — это еще и способ привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью. Посредством социальных медиа бренд старается информировать общественность об этих проблемах

«Для этого мы выбираем такие инновативные методы как “сторителлинг”, чтобы публике было интересно. Наш подход отличается тем, что контент, которым мы делимся, готовят сами же люди инвалидностью. А так как они делают это со своей перспективы, получается особенно качественно. Также это обеспечивает их участие в наших проектах, и они привносят в процесс своих знания и умениями», — говорит Магомед Кекалов.

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