В Бишкеке, Оше и Токмоке 11 июля прошли повторные выборы депутатов в городские кенеши. По данным Центризбиркома, явка на перевыборах составила 30,51% избирателей (188 тысяч человек).

«Клооп» решил проанализировать данные ЦИКа о явке и данные из отчетов автоматических считывающих урн. Мы нашли аномальное количество проголосовавших на семи участках в Оше и на двух в Бишкеке.

Что не так с голосами за партию «Ата-Журт Кыргызстан» в Оше?

На повторных выборах в Ошский горкенеш политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» набрала 39% голосов и получила максимальное количество мандатов — 18 из 45.

В среднем на каждом участке «Ата-Журт Кыргызстан» набирала 37% от общего количества голосов. Но на семи участках партия набрала почти в два раза больше среднего.

Например, на участке №5904 проголосовало 1301 человек. Из них 1089 голосов набрала партия «Ата-Журт Кыргызстан», то есть 83%. Кстати, явка на этом участке составила 57% — это один из самых высоких показателей явки во всех трех городах.

«Ата-Журт Кыргызстан» на УИКах № 5278, № 5319 и № 5298 набрала в два раза больше голосов, чем обычно. Средний процент проголосовавших за них составил 78%.

Еще на трех участках — № 5300, № 5279, № 5901 «Ата-Журт Кыргызстан» набрала 64% голосов от общего числа проголосовавших.

Два участка в одном здании в Бишкеке и одинаковые голоса за «Ишеним» и «Ынтымак»

Здание управления городского транспорта в Бишкеке находится на улице 7 апреля, дом 4. В день выборов в этом здании были расположены два участка — №1150 и №1157.

Политические партии «Ынтымак» и «Ишеним» смогли пройти порог в 7% и получили по 7 мандатов каждая в Бишкекском горкенеше. В среднем «Ишеним» получила 11% голосов по Бишкеку, а «Ынтымак» — 10%.

Но на участках №1150 и №1157 партии «Ишеним» и «Ынтымак» набрали 79% от общего числа проголосовавших.

В среднем на двух участках партия «Ишеним» получила 43 процента голосов, а партия «Ынтымак» 36 процентов, что в четыре раза больше среднего показателя.

11 июля 2021 года в городах Бишкек, Ош, Токмок прошли повторные выборы в городские кенеши.

По предварительным результатам в кенеш Бишкека попали шесть партий: «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы».

В горкенеш Оша прошли четыре партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Биздин Кыргызстан», «Улуттар биримдиги» и «Бир Бол».

В Токмокский кенеш прошли пять партий: «Бирге-Вместе», «Эмгек», «Асыл Мурас- Жаштар», «Патриот-ынтымагы» и «Эл биримдиги».

Ранее выборы, которые прошли 11 апреля 2021 года в этих городах, были отменены из-за многочисленных нарушений.

Нарушения на повторных выборах в горкенеши

На повторных выборах, которые прошли 11 июля, тоже были нарушения. По данным МВД, в информационный электронный журнал ОВД внесли 67 заявлений о нарушениях.

Из них 37 пришлись на Бишкек, еще 18 были зарегистрированы в Токмоке и 12 — в Оше. По заявлениям пять фактов зарегистрированы в ЕРПП по статьям «подкуп избирателей» и «мелкое хулиганство».

Кроме того, в БТИК обратились наблюдатели от общественного фонда «Общее дело». Они сообщили о том, что на бишкекских участках №1035, №1061, №1139 и №1309 была нарушена процедура голосования. Однако результаты голосования на них не были отменены.

По информации пресс-службы ЦИК, БТИК ограничилась предупреждениями и провела «разъяснительные мероприятия с членами некоторых УИК о недопущении процедурных нарушений».

Однако на одном участке в Бишкеке результаты все-таки аннулировали.

«На избирательном участке №1141 не удалось достоверно установить итоги голосования, в связи с чем итоги голосования на избирательном участке №1141 отменены», — сообщают в ЦИК.

Участок № 1141, согласно информационной избирательной системе ЦИК, располагался в 12 микрорайоне, в школе № 71. На нем проголосовали 542 человека.

Примечательно, что в этом школьном здании был еще один избирательный участок — № 1142. Итогов голосования на нем не отменили.

Материал подготовили: Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева, Аяна Сыдыгалиева