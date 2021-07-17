Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что три политические партии обжаловали решение Токмокской ТИК о проведении повторного подсчета голосов на всех избирательных участках города. ТИК решила провести его после повторных выборов в горкенеш 11 июля.

Сообщается, что жалоба поступила 16 июля от партий «Эл биримдиги», «Бирге-Вместе» и «Патриот Ынтымагы». Они считают, что ТИК вынесла «необоснованное» решение о пересчете голосов на всех участках. Также «необоснованно» по их мнению, решение ТИК о признании недействительными всех голосов на городском участке №7077.

Партии указали в жалобе, что Токмокская ТИК при принятии решения не выяснила должным образом основания и доказательства требований заявителей о пересчёте. Кроме того, она не вызвала и не выслушала наблюдателей и других участников выборов.

В жалобе говорится, что Токмокская ТИК приняла решение о пересчете «в интересах» партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар», которые ранее потребовали провести пересчет голосов.

Ранее пресс-служба ЦИК сообщала, что 16 июля 2021 года Токмокская ТИК приняла решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города.

Отмечается, что такое решение было принято из-за заявления партий «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар». Они утверждали, что не на всех избирательных участках был произведен ручной подсчет голосов.

Повторные выборы в Токмоке

В Бишкеке, Оше и Токмоке 11 июля прошли повторные выборы депутатов в местные кенеши. По предварительным итогам голосования, в Токмокский горкенеш прошли пять партий: «Бирге-Вместе», «Эмгек», «Асыл Мурас-Жаштар», «Патриот Ынтымагы» и «Эл биримдиги».

В итоге «Бирге-Вместе» получила 9 мандатов, «Эмгек» — 8, «Асыл Мурас-Жаштар» и «Эл биримдиги» — по 5 мандатов, а «Эл биримдиги» — 4.

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