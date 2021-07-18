В соцсетях и мессенджерах распространяется видео, в котором группа мужчин выступает против вакцинации от COVID-19 и призывает кыргызстанцев отказаться от нее. По их словам, вакцинация это «план масонов и глобалистов, которые хотят уменьшить население планеты».

Они называют себя Советом кыргызских аксакалов.

«Говорят, что в течение двух лет даже лауреаты Нобелевской премии умрут после вакцинации. Мы против вакцинации в Кыргызстане», — сказал один из них на видео.

Другой мужчина считает, что целью вакцинации является истребление всех людей и это все план масонов*.

*Масонство — это таинственное общество вольных каменщиков, которые имеют свои секретные обряды и символы. О них существует множество конспирологических теорий, в том числе и о том, что они управляют всем миром из-за кулис.

Третий человек выступил с речью о том, что «все врачи, экологи и вирусологи говорят, что вакцинацию нельзя проводить во время вспышки заболевания». Он призвал не верить властям, которые «помогают глобалистам уменьшать человеческий род».

Еще один мужчина заявил, что вакцинация незаконна и что вакцины нужно сначала проверять в кыргызских лабораториях.

*В Кыргызстане нет лабораторий, которые занимаются разработкой или исследованием вакцин. Кроме того, Центр лабораторных исследований при минздраве отправляет на анализы в Великобританию и Россию, потому что кыргызстанские лаборатории не могут выявить новые штаммы коронавируса.

Также 17 июля на ютуб-канале некого Нургазы Мусаева лже-лекарь Хашим Зайналиев заявил, что вакцинация бесполезна и этот вирус нужно просто лечить.

*О том, как Зайналиев лечил онкобольных пациентов стало известно еще в 2016 году. Он попытался без наркоза ампутировать грудь своей пациентки, больной раком — женщина умерла. Тогда же выяснилось, что Зайналиев занимался врачебной деятельностью без лицензии и не имеет соответствующего образования. Хашим Зайналиев.

В декабре 2018 года резонанс вызвал случай, когда лже-лекарь «лечил» пятилетнюю девочку с раком крови, давая 100% гарантию на ее излечение. Но девочке стало намного хуже и родители отвели ее к онкологам.

Тогда по этому факту в отношении Зайналиева вновь возбудили уголовное дело по статье «Незаконное врачевание».

Ранее депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов заявил, что вакцины могут повлиять на репродуктивные способности кыргызстанцев.

Шайлообек Атазов. «Вакцинация — это опасное мероприятие. Получил сегодня информацию, что некоторые учреждения начали принудительно прививать граждан. Нет никаких доказательств, что вакцина уничтожит COVID-19. Ни одна лаборатория не проверяла! Вакцины, возможно, в будущем приведут к бесплодию. Если они экспериментируют, то это ошибка. Минздраву следовало бы предложить нашим людям другие способы, кроме вакцинации», — написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Что говорит ВОЗ?

Ранее во Всемирной организации здравоохранения уже отмечали, что ни одна из вакцин, одобренных ВОЗ, не приводит к бесплодию.

«Ни одна из вакцин не приводит к бесплодию. Это слух, который распространялся про разные вакцины, и это не имеет никакого отношения к действительности», — сказала директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О`Брайен.

Она также добавила, что каждая вакцина проходит тщательное исследование.

«Каждый элемент в составе вакцины проверяется. Перед тем, как вакцинировать человека, мы сначала тестируем препараты на животных, тщательно отслеживаем все возможные проблемы. И только потом на этапе клинических испытаний вакцины вводятся человеку. При этом безопасность — самый важный критерий клинических испытаний и всех вакцин», — рассказала О`Брайен.

ВОЗ призывает всех вакцинироваться от COVID-19, чтобы защитить себя и своих близких. Организация подчеркивает, что только благодаря коллективному иммунитету мир сможет вернуться в жизнь без карантина.

Ярким примером этому стал Израиль. В июне 2021 года Израиль смог отказаться от ограничений, почти все больницы закрыли коронавирусные отделения за ненадобностью, смертность резко упала — израильтяне выработали коллективный иммунитет после вакцинации. По официальным данным минздрава, прививку от коронавируса в Израиле получили более 80% взрослого населения.

Борьба с фейками о вакцинации

В России за распространении ложной информации о вакцинации могут ограничить свободу на три года. Об этом, как передает РИА Новости, 16 июля сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц — в виде штрафа от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Он подчеркнул, что распространение фейков о вакцинации представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами.

Также в марте глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание, что теперь врачам также приходится бороться с распространением домыслов и слухов. ВОЗ даже запустила отдельную страницу для развенчания «мифов и ложных представлений» о COVID-19.

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