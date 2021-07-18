Минздрав сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Чуйской области, двое — в Иссык-Кульской области, а также по одной смерти зафиксировано в Баткенской и Нарынской областях.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 175 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 373 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек — 832;
- Чуйская область — 163;
- Баткенская область — 119;
- Джалал-Абадская область — 57;
- Иссык-Кульская область — 52;
- Ошская область — 57;
- Ош — 45;
- Таласская область — 25;
- Нарынская область — 23.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 149 029 случаев заражения коронавирусом.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 103 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 125 161 пациент.
За сутки среди медиков выявили 43 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 166 медработников, из которых выздоровели всего 5 373.
Также штаб сообщил, что на 18 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 725 пациентов, из них 1 637 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 753 человека лечится амбулаторно.