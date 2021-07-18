Минздрав сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Чуйской области, двое — в Иссык-Кульской области, а также по одной смерти зафиксировано в Баткенской и Нарынской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 175 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 373 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 832;

Чуйская область — 163;

Баткенская область — 119;

Джалал-Абадская область — 57;

Иссык-Кульская область — 52;

Ошская область — 57;

Ош — 45;

Таласская область — 25;

Нарынская область — 23.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 149 029 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 103 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровел 125 161 пациент.

За сутки среди медиков выявили 43 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 166 медработников, из которых выздоровели всего 5 373.

Также штаб сообщил, что на 18 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 725 пациентов, из них 1 637 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 753 человека лечится амбулаторно.