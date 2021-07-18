Аппарат омбудсмена призвал руководителей государственных и муниципальных учреждений не принуждать своих сотрудников вакцинироваться. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба ведомства.

В аппарате рассказали, что к ним поступает много жалоб из регионов республики на то, что некоторые должностные лица принуждают людей к прохождению вакцинации. В случае отказа, их запугивают увольнением или снижением зарплаты.

«Напоминаем, что за такое принуждение и преследования допустившие их руководители организаций будут наказываться по закону. Однако при этом следует отметить, что вакцинация — это общая политика стран всего мира, цель которой — заботиться о здоровье всего населения. В институте омбудсмена согласны с тем, что делать прививки от коронавируса — это правильная мера обеспечения безопасности всего населения Кыргызстана», — отметили в аппарате.

Ведомство рекомендовало минздраву проводить больше разъяснительных работ, чтобы люди сами захотели вакцинироваться, а не принуждать их.

Также в институте омбудсмена подчеркнули, что гражданам нужно обратиться к ним и в правоохранительные органы, если они столкнутся с принуждением.

Ранее, 16 июля, в Кыргызстане ввели обязательную вакцинацию государственных и муниципальных служащих. А до этого власти обязали всех работников системы здравоохранения провакцинироваться от COVID-19.

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась в конце марта 2021 года. Однако ее активная фаза начались лишь 12 июля после того как в страну доставили более миллиона доз китайской вакцины Sinopharm.

После этого власти страны открыли около 900 прививочных пунктов по всей стране, где любой желающий может получить вакцину бесплатно.

По данным минздрава на 17 июля, всего в стране первую дозу вакцины получили свыше 200 тысяч человек. Вторую — 93 тысячи.