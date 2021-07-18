Российский блогер и урбанист Илья Варламов заявил, что последняя поездка в Кыргызстан оставила мрачное впечатление из-за кризиса и бездействия властей в стране.

Он опубликовал пост о своей второй поездке в Кыргызстан на своей странице в инстаграме. Варламов ранее побывал в Бишкеке, а на этот раз он посетил юг страны.

Фото: Илья Варламов.

Блогер считает, что слова его знакомого «люди у нас хорошие, а вот власть — говно» можно сделать официальным девизом Кыргызстана.

«За 30 лет независимости в стране было три революции, но это особо не помогло. Коррупция, кумовство и беспредел никуда не исчезли. Страна нищая, почти треть населения живет за чертой бедности. По уровню жизни населения Кыргызстан среди бывших советских республик делит последнее место с Таджикистаном. Пенсия 100$, зарплата 200. И как прожить на эти деньги?» — написал Варламов.

В комментариях к его публикации пользователи из Кыргызстана отмечают, что пенсия даже не 100$, а в два раза меньше.

«Люди едут работать в Россию, там и остаются — получить российское гражданство для киргиза дело не сложное. И если Россия забирает людей, то Китай потихоньку скупает страну. Ну, как скупает. Дает кредиты, строит в долг, помогает. Но рано или поздно по долгам придется платить. И мировой опыт подсказывает что китайцы как раз очень хорошо свои долги собирают — землями, предприятиями и объектами, которые они строят, пока местные уши развесили», — считает блогер.

Он добавил, что любит Кыргызстан, его людей, природу и кухню. Однако поездка оставила у него мрачное впечатление.

«Очень хочется, чтобы киргизы вырвались из этого замкнутого круга и пошли уже вперед. Они этого достойны», — заключил Варламов.

С самого прибытия в Кыргызстан все действия российского блогера были под пристальным вниманием кыргызстанцев. За это время он предложил продавать кыргызские пакеты в Москве, восхитился остатками советской архитектуры и красотами дороги Ош-Бишкек.

После своей первой поездки в Бишкек он выпустил часовой репортаж, который назывался «Как замечательные люди живут в ужасных условиях».

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