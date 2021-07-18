Троим гражданам Кыргызстана вменялось разбойное нападение. Как утверждало следствие, а за ним и гособвинение в суде, вечером, 27 декабря 2019 года, Заирбек Дуйшо, Бекболот Менишбай и Нургазы Сарыков напали на Нину Гусенко и, угрожая травматическим пистолетом, отобрали у нее сумочку с деньгами. Первоначальный ущерб потерпевшая оценила в 279 тысяч рублей. Наличие столь крупной суммы Гусенко объяснила тем, что работает администратором у индивидуального предпринимателя и собирала выручку с магазинов.

В тот вечер, рассказала Нина Гусенко в полиции, она по просьбе подруги поехала на улицу Белы Куна, чтобы выкупить ювелирное украшение. Созвонилась с продавцом, назначила встречу. На подходе к месту встречи на нее напали. Толком рассмотреть нападавших Нина не смогла — вечер, темно, к тому же один был в маске. Но момент нападения зафиксировала камера наружного наблюдения. Полиция изъяла видеозапись, но больше месяца вещдок лежал в сейфе. В начале февраля запись вдруг чудесным образом оказалась в распоряжении одного из телеканалов, а потом утекла в соцсети.

Ролик с нападением на женщину быстро стал вирусным. И тогда полиция показала, что не дремлет: спустя сутки пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала официальное видео, на котором впервые и появились выходцы из Средней Азии. Демонстрация записи сопровождалась комментарием, что это, мол, и есть те самые обидчики. Гусенко их опознала (правда, как позже станет ясно, не очень уверенно). Двое злоумышленников признали вину.

«О задержании граждан Кыргызстана по подозрению в совершении разбойного нападения я узнал от их родственников, — рассказал «Новой» почетный консул Кыргызской Республики в Петербурге Таалайбек Абдиев. — Поехал в полицию, попросил с ними встречи. Однако в полиции мне заявили, что я не процессуальное лицо, и поговорить с гражданами моей страны мне не удалось. Мы нашли для них адвокатов».

Адвокатов к задержанным пустили только через неделю. К этому времени они уже были арестованы судом и сидели в ИВС.

«Заирбек Дуйшо, мой подзащитный, в момент нападения на Гусенко вообще находился на режимном объекте, — замечает адвокат Павел Литвинов. — Он работал в компании «Стройинвест», которая возводит гаражи для управделами президента. Само собой, там имеются камеры, приход-уход фиксируется в специальном журнале. И в этом журнале отмечено: Заирбек прибыл на объект в 9 часов 10 минут, а убыл в 21.58. Оказаться на другом конце города в девять вечера он не мог.

Заирбек Дуйшо. Фото: Серафим Романов / «Новая газета»

Адвокат отправил в «Стройинвест» запрос, получил официальный ответ. Полиция отказалась приобщить документ к делу. У следствия к этому времени имелось чистосердечное признание Дуйшо, поэтому исследовать алиби обвиняемого там, видимо, не сочли нужным. О том, как было получено это признание, «Новой» рассказал сам Заирбек.

«Душили, пытали током…»

Вечером, 26 января, полицейские пришли в квартиру, где Заирбек проживал с родственниками.

«Нас с Нургазы повалили на пол, спрашивали про пистолет, — рассказывает он. — Я не понимал, какой пистолет, у нас никогда оружия не было. Обыскали квартиру, потом машину Нургазы. Ничего не нашли. Затем Бекболот пришел, его тоже задержали. Повезли в отдел, водили по разным кабинетам. И постоянно били. Не по лицу, а по животу, по груди, по спине. Посадили на стул, надевали пакет на голову. Я прогрыз дырку. Тогда они стали двойной пакет надевать и душить. Еще у них такие шокеры были, как дубинки. Эти шокеры приставляли к паху, били током. Я не понимал, что от меня хотят. Но готов был подписать что угодно, лишь бы это остановить».

Заирбек говорит по-русски с трудом, еле подбирает слова. Иногда обращается к родственнику, чтобы тот перевел. Или к адвокату, если речь идет о процессуальных моментах.

После того как Дуйшо согласился подписать признание, его прекратили бить. Привели в кабинет, там уже находился Бекболот Менишбай.

«У Бекболота руки были опухшие от наручников, — продолжает Заирбек. — Понятно было, что его тоже били, но на лице следов не было. Через какое-то время меня повели в кабинет следователя. Там сидела женщина, как мне сказали, переводчик. Еще был адвокат, который на меня даже не взглянул. Женщина только говорила, где нужно подписать. Я подписал, и меня посадили в камеру. Через несколько дней повели на опознание. Я слышал, как Гусенко говорила полицейскому, что не очень уверена. Но тот ей что-то сказал, и она кивнула».

Для справки: адвокат по назначению работает не бесплатно, а за госсчет (как и сотрудники полиции).