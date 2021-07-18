В Аксы на берегу реки Кара-Суу близ села Ак-Жол спасатели МЧС нашли тело 5-летнего Айдара. Его поиски длились 5 дней.

Спасатели нашли тело Айдара. Фото: МЧС.

Тело обнаружили 17 июля и передали сотрудникам милиции. На место приехали родители мальчика, которые и опознали его.

Тело 5-летнего Айдара было последним из 8 погибших, которых унёс сель. Отец мальчика ранее обращался за помощью в поисках тела.

«Помогите пожалуйста в поисках. Увидеть и оплакать тело, нам это поможет хоть как-то восполнить нашу потерю», — сказал он.

По словам Жоошбаева, всё произошло «очень мгновенно». Последние два дня его двое сыновей играли возле реки. Когда произошел сход сели, его младший сын не успел отбежать.

«Я как чувствовал, просил их не ходить к реке и оставаться дома, предупреждал, что объем воды может увеличиться. Мы [родители] были на кухне, а когда пришли, они [дети] уже вышли из дома. […] А когда пришла вода, старший успел убежать, младший остался сидеть на камне и плакал. Он маленький, из-за возраста не смог отбежать», — сказал он.

Жоошбаев отметил, что вышел на улицу как только услышал громкий звук. Там, по его словам, он увидел бурлящий поток сели и понял, что сына смыло «большой водой» и помочь уже было нечем.

12 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области прошли сильные проливные дожди. В результате в селах Ак-Жол и Жаны-Жол произошел сход селя. Селевые потоки унесли жизни восьмерых человек.

Шестеро погибших — двое женщин, двое подростков и двое детей — были из одной семьи. Все они в этот день отправились отдыхать на пастбище Алты-Айры села Жолборсту. Дом, в котором они остановились, смыло селевым потоком, и все погибли.

12-летний Нурсултан возвращался с пастбища со своим отцом, когда начался ливень. Отец Нурсултана сказал, чтобы мальчик оставался в доме односельчан, а сам пошел привязывать скот. Но внезапно произошел сход селя и дом сравняло с землей.