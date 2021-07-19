Пресс-служба ГКНБ 19 июля сообщила, что в местности Кароол-Добо Лейлекского района Баткенской области задержаны двое кыргызстанцев, перевозивших контрабандой уголь.

По их данным, грузовик с углем ехал из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска.

«На требования пограничного наряда остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. Пограничный наряд начал преследование грузовика. С целью недопущения незаконного пересечения границы пограничный наряд применил оружие, совершив предупредительные выстрелы в воздух», — сообщили в ГКНБ.

Затем грузовик опрокинулся набок, и пограничники задержали водителя и его спутника. Разбирательство по делу продолжается.

Издание Kaktus.Media сообщило, что задержанный пограничниками грузовик принадлежит сыну мэра города Сулюкты Абдысамата Халбекова. Чиновник это подтвердил.

«Узнал только накануне и намерен разобраться с этим. Как мне доложили, ребята, которые были за рулем автомобилей, взяли в аренду их у нас. Мы разберемся с этой ситуацией, а уголь раздадим малоимущим», — рассказал изданию Халбеков.

По словам акима Лейлекского района Алмаза Рахманкулова, УВД района начало досудебное производство по факту контрабанды. Он также подтвердил, что фирма принадлежит сыну Халбекова.

Кто такой Абдысамат Халбеков?

Абдысамат Халбеков — мэр города Сулюкта, кандидат от коалиции «Онугуу— Прогресс». По данным ЦИК, его выбрали градоначальником 7 июня. Кандидатуру Халбекова поддержали 16 из 31 депутата Баткенского городского кенеша.

В базе данных минюста, по информации на 19 июля 2021 года, Халбеков значится основателем и директором ООО « Алтын Кен плюс», которое занималось добычей бурого угля (лигнита). Сейчас оно находится на стадии прекращения деятельности.

Кроме того, он основатель и директор компании «Ак Булак комур», которая также занимается добычей бурого угля. Перерегистрация компании прошла в марте 2021 года.

Также Халбеков — соучредитель компании, которая занимается добычей каменного угля. Это — ОсОО «Табышкер», глава которого — Алмазбек Базарбаев. Базарбаев — экс-депутат сулюктинского горкенеша от СДПК.