Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области 19 июля сообщила, что к поискам пропавшей на джайлоо Ала-Куль 29-летней казахстанки задействованы более 100 сотрудников милиции и спасатели региональных отделов МЧС. Туристка пропала 15 июля.

Фото: КНИА «Кабар», поиски пропавшей туристки

По данным милиции, с момента ее исчезновения силовиками и спасателями проверено больше 20 квадратных километров территории. Сами поиски проходили по трём направлениям: вдоль горной речки, в лесополосе и горной местности.

Гражданка Казахстана К.В. пропала 15 июля. Вместе со своей семьей она приехала на пастбище Ала-Куль.

Фото: КНИА «Кабар», без вести пропавшая казахстанка В.К.

«15 июля примерно в 18:00 дочь В.К. попросила у отца мобильный телефон, чтобы сделать снимки. В это время родители ушли собирать дрова, а она оставалась возле кустарного моста, который был установлен через большую речку. Когда родители вернулись, то не обнаружили дочь», — сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По словам родителей, девушка была одета в куртку желтоватого цвета, спортивные брюки темного цвета и ботинки черного цвета.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района и начато досудебное производство.