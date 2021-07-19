Оригинал материала опубликован на сайте издания Vласть.kz.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с 16-ю мировыми медиа в воскресенье начали публиковать проект, который рассказывает о программном обеспечении Pegasus, с помощью которого в десятке стран мира велась слежка за телефонами журналистов, активистов, политиков. Среди стран, использовавших Pegasus, есть и Казахстан.

Что такое Pegasus?

Pegasus — это проект компании NSO Group — израильской компании «киберразведки», которая продает шпионские программы правительствам всего мира. В компании отмечают, что программное обеспечение предназначено для борьбы с преступностью и терроризмом.

Однако журналистское расследование показало, что оно использовалось для слежки за журналистами, активистами, оппозиционными политиками и диссидентами.

Forbidden Stories, журналистская некоммерческая организация, и правозащитная организация Amnesty International получили доступ более чем к 50 000 телефонных номеров, которые, вероятно, были мишенями для программного обеспечения. Среди тех, кто стал целью Pegasus, – около 200 журналистов со всего мира, от Мексики и Венгрии до Азербайджана и Казахстана.

Pegasus позволяет отслеживать все действия телефона – прослушивать звонки, просматривать отправку сообщений, следить за фото и любыми действиями пользователя. Программное обеспечение позволяет записывать аудио и видео на взломанном телефоне.

Некоторые из номеров журналистов появлялись в списке в периоды, соответствующие реальным событиям в мире — таким, как выборы, аресты или обнародование компрометирующей информации.

Лаборатория безопасности Amnesty International провела анализ на определение заражения 67 номеров, и 37 номеров показали признаки активности Pegasus. 23 телефона были успешно заражены, а 14 показали признаки попытки заражения.

Проанализировав 27 телефонов, которым когда-то принадлежали номера, исследователи Amnesty International обнаружили 84 следа активности Pegasus, которые точно соответствовали появлению номеров в списке просроченных.