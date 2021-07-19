Издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники 17 июля сообщило, что президент России Владимир Путин на встрече в Женеве 16 июня предложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену совместно использовать военные базы, чтобы «скоординировать действия на афганском направлении».

Фото: kremlin.ru, Джозеф Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве 16 июня

По данным издания, речь идёт о российских базах в Кыргызстане и Таджикистане.

«Речь могла бы идти об обмене информацией, в том числе полученной с использованием дронов», — пишет «Коммерсант».

Издание также подчеркивает, ссылаясь на своего собеседника, что американцы «пока не дали четкого ответа, хотя предложение очень щедрое».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не уточнил журналистам, обсуждали ли президенты российские базы в Центральной Азии, но подтвердил, что «на переговорах тема Афганистана обсуждалась».

В начале июня газета The New York Times сообщила, что власти США на фоне вывода своих и союзнических войск из Афганистана изучают варианты возвращения военных баз в Центральной Азии, в том числе бывшей авиабазы «Манас» в Бишкеке.

«Прогнозы на выживание афганского правительства после вывода американских войск неутешительные — оно долго не продержится. Для его помощи нужна военная база в ближайшей к Афганистану стране», — утверждали авторы статьи Марк Мазетти и Джулиан Барнесем.

При этом, государства-члены ОДКБ, так как Кыргызстан и Таджикистан, не имеют права размещать на своей территории иностранные военные блоки без согласования с другими членами организации.

Российские военные базы в Центральной Азии

В Таджикистане расположена 201-я российская военная база, а гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар. Это крупнейший военный объект России за ее пределами. В состав базы входят мотострелковые артиллерийские, разведывательные, зенитно-ракетные и другие подразделения, а также авиагруппа.

В российскую военную базу в Кыргызстане входит несколько объектов: авиабаза «Кант» в городе Кант, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Авиабаза «Кант» действует с 2003 года. Там базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Что происходит в Афганистане?

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан»* в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

*«Талибан» — радикальное исламское движение признанное в Кыргызстане террористическим.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем 8 июля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.