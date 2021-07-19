Пресс-служба Министерства образования опровергла слова главы минобразования Таджикистана Махмадюсуфа Иномзоды о том, что после вооруженного конфликта на границе двух стран таджикских студентов стали преследовать и им начали поступать угрозы.

Заявление о преследовании Иномзода сделал 17 июля на встрече с журналистами.

Что сказал Иномзода

По словам главы минобразования Таджикистана, таджикские студенты, которые обучаются в Кыргызстане, «неоднократно» обращались в его министерство с жалобами о преследованиях и угрозах «физической расправой».

Поэтому большая часть из них решила продолжать обучение на родине. Преследования студентов начались после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, произошедшего в апреле 2021 года.

«Студенты уже переводятся в вузы Таджикистана по специализации и классификации», — заявил чиновник.

Иномзода сказал, что сейчас на рассмотрении в министерстве находится «много обращений» по этому поводу, и каждое из них будет рассмотрено.

«Мы не оставим наших студентов. Они могут вернуться в Таджикистан и продолжить обучение по специальности», — пообещал он.

Что говорят в Минобразования?

По данным кыргызского минобразования, в 2020-2021 учебном году в республике обучалось 1932 таджикских студента. С апреля этого года никаких жалоб от них в ведомство не поступало.

«Более того руководством вузов оказывалась необходимая поддержка гражданам Таджикистана в период конфликта на кыргызско-таджикской границе», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что из-за эпидемиологической ситуации учебный процесс в большинстве вузов проводился в онлайн-режиме, и сейчас все студенты на каникулах.

Информацию о переводе студентов в вузы Таджикистана после конфликта министерство не прокомментировало, отметив, что «вопросы перевода студентов рассматриваются в установленном законодательством» порядке.

Приграничный конфликт

Конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

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По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Спустя два месяца после конфликта власти Кыргызстана сообщили, что в общей сложности на выплату компенсаций из республиканского бюджета выделяется 51 млн 556 тыс сомов.