В Жумгальском районе Нарынской области местные жители снова перекрыли дорогу. Они недовольны остановкой строительства альтернативной дороги Север — Юг, которую не могут достроить с 2018 года. Об этом сообщило издание Turmush.

По данным издания, с участниками акции встретились аким района Жамшит Матанбаев, его заместитель Бакыт Женалиев, руководство ГКНБ по Жумгальскому району и сотрудники милиции.

Фото: Turmush.

Матанбаев призвал собравшихся разойтись и продолжить акцию после Курман айта.

«Я не убегаю. Еще раз приеду, когда соберетесь. Чиновники сверху тоже приедут. Но давайте проведем айт* и потом можете перекрывать дорогу», — сказал он.

*20 июля в Кыргызстане празднуют мусульманский праздник Курман айт. Этот день объявлен выходным.

В итоге собравшиеся решили передвинуть акцию на 21 июля. Жительница села Эпкин Асыл Тургуналиева отметила, что сельчане устали ждать, когда дорогу достроят.

«По этой дороге невозможно проехать. Что с тендером!? Пусть сюда приезжают представители правительства, министерства транспорта и посмотрят нынешнее состояние дороги. Мы услышали акима и согласились передвинуть акцию на 21 июля. Но планируем перекрыть дорогу, установив юрты», — заявила она.

В марте жители Жумгальского района уже перекрывали главную дорогу. Они жаловались на то, что их села находятся под слоем пыли из-за проезжающих грузовых машин — работы на трассе провели, но асфальт не уложили.

Фото: Turmush.

Акцию тогда посетили представители Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, первый заместитель полномочного представителя по Нарынской области Адыл Сапаров и аким района Залкар Бозбалаев.

Власти обещали, что строительство дороги на этом участке начнется в июне 2021 года. Однако местные жители все еще живут в пыли.

Что известно о дороге Север — Юг?

Эта дорога начала строиться в 2009 году за счет Азиатского банка развития, работы вела итальянская компания Todini Costruzioni Generali Company.

По данным минтранса, за два полных строительных сезона 2019 и 2020 годов подрядчик выполнил всего 9,5% строительных работ. За 69% контрактного времени не были завершены даже земляные работы.

В начале декабря 2020 года кыргызское правительство расторгло соглашение с компанией в одностороннем порядке. Причиной стала выявленная коррупционная схема, благодаря которой компания выиграла тендер.

«В 2018 году выявилась коррупционная составляющая, а в октябре 2020 года вышло решение суда. На этом основании мы и расторгли договор. Начиная с 1 декабря мы переговорили с Азиатским банком развития и подготовили документы на объявление нового тендера. На данный момент все документы отправлены в банк. Как только они дадут свое согласие, мы объявим тендер», — объяснял в марте замминистра транспорта Талант Солтобаев.

В минтрансе тогда отмечали, что новый подрядчик будет отобран и приступит к работе на участке дороги в июне-июле.