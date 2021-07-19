Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев построил мечеть на малой родине, в селе Барпы Джалал-Абадской области. Новая мечеть названа в честь экс-муфтия Чубак ажы Жалилова, который скончался в 2020 году от пневмонии.

Ташиев сообщил, что построил мечеть за два года с помощью своих родственников. Строительство было начато в 2019 году, на церемонии закладки капсулы участвовал и сам Жалилов.

«Сегодня нас снимают журналисты, а теперь, если они это опубликуют, с завтрашнего дня начнут спрашивать, откуда у меня деньги и как я построил? […] В строительстве мечети имени Чубака ажы принимали участие мои дети, мои 11 братьев и сестер, мои братья, сестры и их дети — мы совместно построили. Мы все бегали, чтобы это сделать», — сказал Ташиев.

На церемонии открытия приняли участие руководитель Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, глав государственной комиссии по делам религии Тойгонбай Абдыкадыров, муфтий Замир кары Ракиев, экс-муфтий Максат ажы Токтомушев* и член Совета улемов Абдышукур ажы Нарматов. Также на церемонии присутствовали отец и сыновья Жалилова.

*12 февраля Первомайский районный суд в качестве меры пресечения поместил Токтомушева под домашний арест. Токтомушев является одним из подозреваемых в досудебном производстве по статье «Дача взятки в особо крупном размере», которое расследуется ГКНБ. Согласно версии ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа. Затем ГКНБ задержал бухгалтера ДУМК, которого подозревают в даче взятки в $100 тысяч сотрудникам ГКНБ за сокрытие фактов и прекращение расследования. Позже по этому делу был задержан и Токтомушев.

Ранее глава ГКНБ вместе с религиозными деятелями посетил село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района, родное село Жалилова. Там состоялась поминальная служба по Чубаку ажы Жалилову.

Кто такой Жалилов?

Чубак ажы Жалилов скончался в ночь на 11 июля 2020 года, от коронавирусной пневмонии. На его похороны пришли тысячи людей, несмотря на санитарные ограничения.

Чубак Жалилов был одним из самых популярных религиозных деятелей в Кыргызстане, два года был муфтием. Он также был членом Совета улемов до июня 2020 года.

Жалилов занимался толкованием аятов и хадисов из Корана, объяснил их людям простым языком. Ему также разрешили издавать фетвы. Помимо шариата, мусульмане также обращались к нему с вопросами о повседневной жизни. Его собрания привлекали тысячи зрителей.

Только на канале на YouTube канале «Насаат медиа» у Чубака ажы было более 600 тысяч подписчиков. На его страницу в Facebook были подписаны около 58 тысяч человек.