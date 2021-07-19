Центральная избирательная комиссии отменила решение Токмокской ТИК о проведении пересчета голосов на всех участках города. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

На заседании 18 июля рабочая группа ЦИК заслушала все партии, председателей УИК и наблюдателей, а также членов Токмокской ТИК.

«На основании информации председателей УИК и наблюдателей было установлено, что ручной подсчет голосов избирателей был произведен на всех 20 избирательных участках Токмока согласно законодательству», — заключили в ЦИК.

Что произошло?

В Токмоке 11 июля прошли повторные выборы депутатов в городской кенеш. По предварительным итогам голосования, в Токмокский горкенеш прошли пять партий: «Бирге-Вместе», «Эмгек», «Асыл Мурас-Жаштар», «Патриот Ынтымагы» и «Эл биримдиги».

В итоге «Бирге-Вместе» получила 9 мандатов, «Эмгек» — 8, «Асыл Мурас-Жаштар» и «Патриот Ынтымагы» — по 5 мандатов, а «Эл биримдиги» — 4.

После, партии «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» подали заявление в Токмокскую ТИК о том, что не на всех избирательных участках был произведен ручной подсчет голосов.

В итоге 16 июля 2021 года Токмокская ТИК приняла решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города.

Однако решение о пересчете голосов не устроило остальные три партии, которые по предварительным данным получили мандаты в Токмокском горкенеше. Они подали жалобу в ЦИК на решение Токмокской ТИК о проведении пересчета голосов.

Партии «Эл биримдиги», «Бирге-Вместе» и «Патриот Ынтымагы» заявили, что решение ТИК необоснованно.

Они указали в жалобе, что Токмокская ТИК при принятии решения не выяснила должным образом основания и доказательства требований заявителей о пересчёте. Кроме того, она не вызвала и не выслушала наблюдателей и других участников выборов.

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