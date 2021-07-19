Варламов посетил Кыргызстан 11 июля. Это уже второй приезд блогера в страну, на этот раз он посетил южную столицу Кыргызстана город Ош. Тогда на своей странице в instagram он рассказал какой восторг получил от поездки из Оша в Бишкеке.

«Это как объяснить глухому, что такое музыка или единороссу, что такое честные выборы. Невозможно! Я много где был и поверьте мне на слово, что дорога из Оша в Бишкек — одна из самых красивых!» — написал Варламов.

Позже он написал пост о своих впечатлениях после всей поездки. Блогер считает, что слова его знакомого «люди у нас хорошие, а вот власть — говно» можно сделать официальным девизом Кыргызстана.

«За 30 лет независимости в стране было три революции, но это особо не помогло. Коррупция, кумовство и беспредел никуда не исчезли. Страна нищая, почти треть населения живет за чертой бедности. По уровню жизни населения Кыргызстан среди бывших советских республик делит последнее место с Таджикистаном. Пенсия 100$, зарплата 200. И как прожить на эти деньги?» — написал Варламов.