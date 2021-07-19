Бишкекская ТИК опровергла обвинения в том, что она скрывает документы о нарушениях партиями «Эмгек» и «Онугуу-Прогресс» законодательства на повторных выборах 11 июля.

Ранее об этом заявил Темирлан Султанбеков, лидер партии «Социал-демократы».

Что сказал Султанбеков?

После предварительных итогов выборов его партия вошла в БГК с 8, 07% голосов от числа избирателей, пришедших на участки. Тем не менее, социал-демократы заявили, что частично не признают итоги голосования по политическим партиям «Эмгек», «Ишеним», «Онугуу-Прогресс» «из-за выявленных фактов подкупа избирателей».

Позже Султанбеков в своем фейсбуке отметил, что БТИК и правоохранительные органы «дали документы о непричастности партий «Эмгек», «Онугуу-Прогресс» к подкупам, хотя были зафиксированы такие факты: с поличными — деньгами, списками, расписками».

«В прошлый раз ситуация была такой же, и мы направили письмо в Генеральную прокуратуру, они отменили решения органов и вновь продолжили расследование, что привело к успеху», — написал он.

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Что говорят в БТИК?

По информации БТИК, никто ничего не скрывал. Решение Бишкекской ТИК по заявлению о нарушениях было вручено заявителю, а именно уполномоченным представителям партии Султанбекова.

«Кроме этого, частью 10 вышеуказанной статьи на принятое по результатам рассмотрения заявления (жалобы) решение, заявление (жалоба) подается в вышестоящую избирательную комиссию, а в случае обжалования решения Центральной избирательной комиссии в суд, в течение 3 календарных дней с момента вынесения решения», — отмечают в ведомстве.

Таким образом, политическая партия «Социал-демократы» имеет право обжаловать решение Бишкекской ТИК в Центральную избирательную комиссию в сроки согласно действующему законодательству.

Пока же БТИК объявила о том, что признала выборы в Бишкеке состоявшимися и предварительно распределила места в БГК.

Нарушения на повторных выборах в горкенеши

В день голосования на повторных выборах 11 июля член ЦИК Кайрат Маматов обратился к лидерам партий, участвующим в Бишкеке, Оше и Токмоке.Он призвал их воздержаться от подкупа и использования административного ресурса и заверил, что «по всем фактам нарушений со стороны представителей партий, которые фиксируются в день голосования, будет дана правовая оценка».

«Мы должны довести выборы до логического конца, чтобы городские кенеши смогли приступить к своей работе. Накопилось много задач по экономическому развитию, социальной сфере, которые необходимо решать», — отметил он.

По данным МВД, в информационный электронный журнал ОВД в день повторных выборов внесли 67 заявлений о нарушениях.

Из них 37 пришлись на Бишкек, еще 18 были зарегистрированы в Токмоке и 12 — в Оше. По заявлениям пять фактов зарегистрированы в ЕРПП по статьям «подкуп избирателей» и «мелкое хулиганство».

Кроме того, в БТИК обратились наблюдатели от общественного фонда «Общее дело». Они сообщили о том, что на бишкекских участках №1035, №1061, №1139 и №1309 была нарушена процедура голосования. Однако результаты голосования на них не были отменены.

По информации пресс-службы ЦИК, БТИК ограничилась предупреждениями и провела «разъяснительные мероприятия с членами некоторых УИК о недопущении процедурных нарушений».

Однако на одном участке в Бишкеке результаты все-таки аннулировали.

«На избирательном участке №1141 не удалось достоверно установить итоги голосования, в связи с чем итоги голосования на избирательном участке №1141 отменены», — сообщают в ЦИК.

Участок № 1141, согласно информационной избирательной системе ЦИК, располагался в 12 микрорайоне, в школе № 71. На нем проголосовали 542 человека.

Примечательно, что в этом школьном здании был еще один избирательный участок — № 1142. Итогов голосования на нем не отменили.

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