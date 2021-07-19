Бишкекская и Ошская территориальные избирательные комиссии признали состоявшимися повторные выборы в горкенеши, прошедшие 11 июля. Решение ТИКов направлено на рассмотрение Центризбиркома.

Бишкек

По данным Бишкекской ТИКа (БТИК), в голосовании принял участие 104 141 избиратель, количество недействительных бюллетеней составило 710.

Барьер в 7% из 18 партий преодолели 6 — «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы». Между ними распределены 45 мандатов столичного кенеша.

«Эмгек» — 11 мандатов;

«Ата-Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;

«Ишеним» — 8 мандатов;

«Ынтымак» — 7 мандатов;

«Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов;

«Социал-демократы» — 5 мандатов.

Читать по теме: Безработные, застройщики, бизнесмены и действующие депутаты. Кто хочет попасть в горкенеш Бишкека?

Однако не все партии согласны с итогами выборов. Ранее партии партии «Реформа», «Социал-демократы», «Уулу-Журт» и «Туран» не признали результаты повторных выборов в столичный горкенеш.

По словам главы БТИК Айбека Стамова, «Социал-демократы» требовали отстранить от выборов партии «Ишеним», «Эмгек» и «Онугуу-Прогресс» «из-за выявленных фактов подкупа избирателей». Но комиссия отказала в удовлетворении этих жалоб.

Однако лидер «Социал-демократов» Темирлан Султанбеков считает, что эти партии нарушили закон и намерен обратиться в ЦИК и Генпрокуратуру.

«Мы добивались не депутатских мандатов, а честных и справедливых выборов. Нужно исключать тех, кто попался, те, кто открыто наплевали на закон, надо дать народу надежду», — написал он в своем фейсбуке.

Ош

По словам главы Ошской ТИК Урмата Аттокурова, заседание членов комиссии состоялось 15 июля, где единогласным решением признали выборы состоявшимися.

Из восьми партий 7% барьер преодолели 4 — «Ата-Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15), «Улуттар Биримдиги» (7), «Бир-Бол» (6).

Токмок

Токмокская ТИК ещё не вынесла решение по поводу повторных выборов в городе. Ранее ЦИК отменила решение Токмокской ТИК о пересчете голосов на избирательных участках.

Читать по теме: Повторные выборы в горкенеши – 2021. Как распределились мандаты в Бишкеке, Оше и Токмоке (предварительные результаты)

Нарушения на повторных выборах в горкенеши

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы в горкенеши, из-за того, что итоги голосования предыдущих выборов были аннулированы из-за выявления многочисленных нарушений.

В день голосования на повторных выборах член ЦИК Кайрат Маматов обратился к лидерам партий, участвующим в Бишкеке, Оше и Токмоке.Он призвал их воздержаться от подкупа и использования административного ресурса и заверил, что «по всем фактам нарушений со стороны представителей партий, которые фиксируются в день голосования, будет дана правовая оценка».

«Мы должны довести выборы до логического конца, чтобы городские кенеши смогли приступить к своей работе. Накопилось много задач по экономическому развитию, социальной сфере, которые необходимо решать», — отметил он.

По данным МВД, в информационный электронный журнал ОВД в день повторных выборов внесли 67 заявлений о нарушениях.

Из них 37 пришлись на Бишкек, еще 18 были зарегистрированы в Токмоке и 12 — в Оше. По заявлениям пять фактов зарегистрированы в ЕРПП по статьям «подкуп избирателей» и «мелкое хулиганство».

Кроме того, в БТИК обратились наблюдатели от общественного фонда «Общее дело». Они сообщили о том, что на бишкекских участках №1035, №1061, №1139 и №1309 была нарушена процедура голосования. Однако результаты голосования на них не были отменены.

По информации пресс-службы ЦИК, БТИК ограничилась предупреждениями и провела «разъяснительные мероприятия с членами некоторых УИК о недопущении процедурных нарушений».

Однако на одном участке в Бишкеке результаты все-таки аннулировали.

«На избирательном участке №1141 не удалось достоверно установить итоги голосования, в связи с чем итоги голосования на избирательном участке №1141 отменены», — сообщают в ЦИК.

Участок № 1141, согласно информационной избирательной системе ЦИК, располагался в 12 микрорайоне, в школе № 71. На нем проголосовали 542 человека.

Примечательно, что в этом школьном здании был еще один избирательный участок — № 1142. Итогов голосования на нем не отменили.

Читать по теме: Повторные выборы в горкенеши: «Клооп» обнаружил участки с аномалиями в Бишкеке и Оше