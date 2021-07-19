Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 19 июля в Кыргызстане скончались 11 пациентов с COVID-19.

Шесть случаев смерти зарегистрировали в Бишкеке, два в Иссык-Кульской области и по одному случаю в Оше, Чуйской и Таласской областях.

По данным штаба, все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 186 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также известно, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 287 человек.

Бишкек — 917;

Ош — 19;

Чуйская область — 96;

Ошская область — 11;

Таласская область — 20;

Нарынская область — 11;

Иссык-Кульская область — 48;

Джалал-Абадская область — 48;

Баткенская область — 117.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 150 316 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 1 289 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 126 450 пациентов.

Среди медиков на 19 июля выявили 23 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 189 медработников, из которых выздоровели всего 5 409.