Врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев сообщил журналисту «Клоопа», что вакцину AstraZeneca пока не распределили по пунктам вакцинации.

Сам препарат AstraZeneca англо-шведского производства Кыргызстан получил 17 июля в виде гуманитарной помощи от Азербайджана. Препарат доставили в количестве 40 тысяч доз в аэропорт «Манас».

В Республиканском штабе добавили, что вакциной AstraZeneca будут прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 4–12 недель.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

По данным минздрава, на 17 июля по всей стране первую дозу вакцины получили 202 тысячи человек, второй дозой привились 93 тысячи человека.

Также по данным ведомства, за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 150 316 случаев заражения коронавирусом. Скончались за все время 2 186 пациентов с COVID-19.