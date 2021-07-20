Пандемия COVID-19 значительно повлияла на жизнь кыргызстанцев и всего мира. А недавно Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально объявила третью волну пандемии в мире.

Эксперты, врачи и ВОЗ делают ключевую ставку в борьбе с COVID-19 на вакцинацию населения.

По их мнению, вакцинация поможет снизить темпы распространения вируса и смертность от него. Прививка помогает вакцинированным легче перенести заболевание.

В Кыргызстане кампания по вакцинации началась еще в марте 2021 года, но ее темпы не так стремительны, как ожидалось.

Вместе с этим часть граждан сомневается, стоит ли получать вакцину — ведь они уже переболели COVID-19 и имеют антитела, которые выработал организм.

«Клооп» попытался разобраться в том, что такое антитела, нужно ли сдавать тест на их наличие перед вакцинацией и на что они вообще влияют. Также мы постарались ответить на вопрос, насколько отличаются естественный и вакцинный иммунитет.

Что такое антитела?

Антитела, или иммуноглобулины, — это молекулы, которые вырабатывает иммунная система. Именно с их помощью организм борется с различными возбудителями.

«Каждое антитело — это солдат. В нашей системе оно обучено распознавать один конкретный антиген [элемент вируса, к которому вырабатываются антитела]. В нашем организме тысячи различных антител. Когда организм человека впервые подвергается воздействию какого-либо антигена, требуется время, чтобы иммунная система отреагировала и выработала антитела, специфические для этого антигена», — так описывает механизм работы антител ВОЗ.

Целью антител является — «уничтожить» и «запомнить» какой-либо возбудитель. А уже при повторной встрече с ним, антитела вырабатываются быстро и в большем количестве, и могут нейтрализовать его без последствий для организма.

Вот, я сдал анализ на антитела, но что означают эти цифры?

Антитела обычно маркируются символами Ig. На разных стадиях болезни организм вырабатывает разные антитела. Они бывают разных классов и обозначаются латинскими буквами А, М, G, Е и D. Чаще всего в крови исследуется наличие антител IgM и IgG.

IgM — это самые первые антитела. Наличие в организме таких антител указывает на наличие COVID-19 в организме в текущий момент, даже если видимые симптомы отсутствуют.

IgG – вырабатываются позже и сохраняются надолго. Наличие этих антител указывает на то, что вы уже перенесли COVID-19 и ваш организм способен противостоять вирусу при повторной встрече с ним.

В Кыргызстане в основном на определение антител к коронавирусу используют иммуноферментный анализ (ИФА). Тест на антитела можно сдать в ряде лабораторий. В основном все лаборатории похоже трактуют результаты анализа.

Фото: КНИА «Кабар»

Так, «Лаборатория Бонецкого» трактует результаты следующим образом:

Нет IgM и IgG. Организм не встречался с COVID-19, нет иммунитета;

Есть IgM, нет IgG. Недавнее заражение, острая стадия заболевания COVID-19;

Нет IgM, есть IgG. Заболевание перенесено пациентом в легкой или стертой форме, есть приобретенный иммунитет;

Есть IgM и IgG. Их присутствие свидетельствует о возможной инфицированности вирусом или о уже перенесенной инфекции.

А вот как объясняет результаты метода ИФА лаборатория «Аквалаб».

Есть IgG, нет IgM. Свидетельствует о наличии иммунного ответа на давнюю встречу с инфекцией;

Нет IgG, есть IgM. Может быть как признаком начала заболевания, так и признаком неспецифической реакции иммунитета в связи с другими заболеваниями;

Есть IgG и IgM. Это свидетельствует о текущей инфекции.

Тесты на наличие антител бывают трёх видов:

Качественные — показывают лишь наличие или отсутствие антител к SARS-CoV-2, но не их количество;

Количественные — показывают содержание антител каждого класса в 1 мл сыворотки крови;

Полуколичественные — показывают насколько количество антител выше или ниже установленного производителем порога.

Сейчас в мире нет единого подхода к тому, какой результат теста на антитела доказывает, что у человека есть защита от коронавируса. Из-за этого сравнивать результаты тестов из различных лабораторий не имеет смысла.

«Тест-системы существуют разные, в том числе определяющие антитела к двум-трем белкам. Они сделаны по разным принципам […] Цифры во всех тест-системах разные. Где-то хорошо — это, например, показатель 400, а в каких-то тестах — 2. Когда выдают анализ, выдают и расшифровку с обозначением, что, допустим, от 1 до 20 означает отсутствие антител, от 20 до 40 — сомнительный анализ, а выше 40 — определенно положительный анализ, есть антитела. Цифры условные. Единых чисел для всех сейчас нет», — объяснил «РБК» академик РАН Виталий Зверев.

Я сдавал бесплатный тест, и не понял результаты

В период с 28 июня по 2 июля кыргызстанцев приглашали на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 для оценки уровня коллективного иммунитета к коронавирусу у кыргызстанцев. Исследование проводило НПО «Профилактическая медицина» и группа ученых из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Исследователи определяли методом ИФА IgG-антитела к N-белку вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В SARS-CoV-2 есть четыре структурных белка, кодирующих РНК вируса. Это спайковый (S), оболочечный (E), нуклеокапсидный (N) и мембранный (M) белки. Например, «шипы» на оболочке коронавируса, с помощью которых он прикрепляется к клеткам, сформированы S-белком.

Сам анализ был количественный — показывал содержание антител каждого класса в 1 мл сыворотки крови.

Но если вы привились препаратом от COVID-19, то этот бесплатный тест скорее всего покажет, что у вас нет антител. Это не значит, что после вакцины у вас не выработались антитела. Такое происходит из-за того, что большинство применяемых сейчас вакцин сделаны на основе S-белка и должны вырабатывать антитела именно к нему.

«Именно антитела к S-белку бывают нейтрализующими. Определять наличие антител к N-белку для проверки вакцинного иммунитета бессмысленно — а если такие антитела у вас все-таки детектируются, это значит, что вы, скорее всего, переболели коронавирусной инфекцией до вакцинации», — пишет «Медуза».

Надо ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией?

Если коротко, то нет. Сейчас эксперты сходятся в том, что тестироваться на антитела перед вакцинацией не нужно. ВОЗ также не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в обычных тестах, как правило, не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — сообщила «РБК» официальная представительница организации в России Мелита Вуйнович.

По её словам, само по себе наличие антител не служит препятствием для вакцинации, а сделать прививку можно при любом их уровне в крови.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — говорила она «ТАСС».

У меня есть антитела. Может не надо вакцинироваться тогда?

Нет, лучше все-таки получить прививку. Об этом говорят как различные эксперты, так и ВОЗ. В организации подчёркивают, что сейчас нет данных о том, насколько сильным или устойчивым является иммунный ответ переболевших и каковы его индивидуальные особенности у различных людей.

«Даже если вы болели ранее, вакцина усиливает иммунный ответ. Кроме того, известны случаи повторного заражения вирусом SARS-CoV-2, что подчеркивает особую важность вакцинации», — сообщил ВОЗ.

То есть прививаться надо из-за того, что вакцинный иммунитет более устойчив, чем естественный.

Вакцинация от COVID-19

Через какое время после того, как я переболел, мне стоит прививаться?

Пока всё ещё непонятно, через сколько времени после перенесённого COVID-19 можно получить вакцину. В ВОЗ, например, рекомендуют тем, кто переболел совсем недавно, отложить вакцинацию на полгода — основываясь на том, что повторные заражения ранее шести месяцев после перенесенного заболевания крайне редки. Но при этом в организации отмечают, что продолжительность периода может быть в будущем пересмотрена после поступления новых данных о естественном иммунитете.

Тоже самое рекомендует и Комиссия по вакцинам Германского института Коха. А вот Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует переболевшим подождать до прививки лишь 28 дней после первого положительного теста или возникновения симптомов болезни. Еще короче этот срок в Индии — всего 14 дней.

Минздрав Кыргызстана не раз говорил, что следует всем рекомендациям ВОЗ в вопросах вакцинации. Так, журналисту «Клоопа» в прививочном пункте в Бишкеке сообщили, что по имеющимся рекомендациям вакцинируют в стране тех, кто переболел более трех-шести месяцев назад.