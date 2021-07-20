Пресс-служба МЧС 19 июля сообщила о возгорании квартиры на 12 этаже по улице Грибоедова в Бишкеке.

Для тушения пожара привлекли два пожарных расчета, в итоге возгорание полностью ликвидировали в 17:03. По данным МЧС, в результате пожара сгорело 100 кв.м квартиры, огонь также перешел на соседнюю квартиру, сгорела дверь и коридор.

В пресс-службе УВД Ленинского района сообщили журналисту «Клоопа», что на место пожара приехала милиция и факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

Милиция также задержала подозреваемого в поджоге 23-летнего парня, оказавшийся родственником владельца сгоревшей квартиры.

«В свою очередь владельцы квартиры отказались от подачи письменного заявления в отношении задержанного», — сообщили в милиции.

В УВД добавили, что выяснение обстоятельств дела продолжается.

В издании Kaktus.Media опубликовали видео, на котором парень признается в поджоге и говорит, что это дело между ним и хозяином квартиры.