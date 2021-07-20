Президент Садыр Жапаров 19 июля посетил Иссык-Куль и провел на пляже в Чолпон-Ате фотосессию со всеми желающими гражданами.

Видео: 7 Канал

В администрации президента не сообщали, для чего Жапаров ездил на Иссык-Куль. Была ли это рабочая поездка или нет — неизвестно.

Позже на своей странице в фейсбуке глава государства призвал всех приезжать на Иссык-Куль, чтобы провести там свой отдых.

Уже 20 июля Жапаров отправился обратно в Бишкек. Об этом стало известно из видео, которое прислали очевидцы изданию Kaktus.Media. Они были недовольны тем, что их машины остановили на обочине, чтобы пропустить президентский кортеж.

«Стоим уже около 20 минут, ждем, когда президент проедет, всех на переулки загоняют. Село Тору-Айгыр», — сообщил очевидец.

Видео: Kaktus.Media

Ранее в июне Жапаров также посещал Иссык-Кульскую область. Тогда одна из машин, сопровождающих президента попала в ДТП. В машину сопровождения врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль. В результате погиб лечащий врач президента и еще трое пострадали.