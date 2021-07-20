Зампредседателя Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжамамбетов в эфире «Биринчи Радио» сообщил, что плановые отключения электричества будут продолжаться до сентября-октября этого года.

Он напомнил, что в стране работают 4 распределительные компании:

ОАО «Северэлектро». Обслуживает Таласскую, Чуйскую области и город Бишкек.

ОАО «Востокэлектро». Обеспечивает светом Иссык-Кульскую и Нарынскую области;

ОАО «Ошэлектро». Баткенская, Ошская области и город Ош;

ОАО «Жалалабатэлектро». Только Джалал-Абадская область.

«У этих распредкомпаний есть плановые работы. По этим планам, на сегодня закончены 90% ремонтных работ, но работы ещё продолжаются. Кроме того, у компаний есть и капитально строительные работы […] Работают по графику. Из-за ремонтных работ до сентября-октября будут отключать электричество», — сказал он.

Ходжамамбетов отметил, что об отключениях будут сообщать заранее на сайтах распредкомпаний.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Из-за сезона маловодья эксперты прогнозируют энергетический кризис в Кыргызстане, так как основную часть электроэнергии республики генерируют ГЭС. О том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил в ещё августе 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.

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