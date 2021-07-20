Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье девятилетнего русского мальчика, которого систематически избивали на сборах по дзюдо на Иссык-Куле за его национальность и религию. Об этом сообщила пресс-служба патриарха.

Патриарх Кирилл.

В письме он выразил сочувствие пострадавшему мальчику и пригласил его с семьей посетить Москву, «чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере».

«Очень надеюсь, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий», — отметил патриарх Кирилл.

В пресс-службе патриарха отметили, что помощь семье ребенка оказывает Россотрудничество. По их данным, семья мальчика готова приехать в Москву. Если она решится на переезд, то ей будет оказана поддержка по программе переселения соотечественников.

Также в пресс-службе патриарха Московского добавили, что секретарь Бишкекской епархии иерей Александр Пелин встретился с ребенком и его семьей.

Что произошло?

В июне в стране вызвал резонанс случай систематического избиения девятилетнего русского мальчика на сборах по дзюдо, которые проходили на Иссык-Куле.

Сборы длились с 5 по 22 июня. Ребенок вернулся домой 23 июня со следами избиений на теле. Адвокатесса пострадавших требует привлечь тренерку к ответственности.

Фото: 24.kg

«Выяснилось, что за неделю до окончания поездки его систематически избивали сверстники, он получил синяки и гематомы на голове. Родители связались с тренером. Она сказала, что действительно произошла драка между детьми», — рассказывает адвокатесса пострадавших Индира Саутова.

По словам родителей, тренерка мальчика не только не оказала ему медпомощь, но и видя очевидные гематомы на теле, заставляла его тренироваться. По возвращению домой ребенка рвало, у него были головные боли.

Известно, что мальчика избивали его сверстники — толпой в 10 человек, а зачинщик убеждал ребенка, что ему за это ничего не будет из-за отца милиционера.

Адвокатесса назвала причиной избиения национальность и вероисповедание мальчика — он был единственным русским ребенком на сборах.

В Бишкеке мальчика доставили в травматологию №3 горбольницы. Сообщение о телесных повреждениях у ребенка поступило в Свердловское РУВД Бишкека — так как избивали ребенка на сборах на Иссык-Куле, делом об избиении займется ОВД Иссык-Кульского района.

Начато досудебное производство по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках, а участвовавшие в избиении мальчики допрошены.

Реакция властей

Родители мальчика обратились в «Лигу защитников прав ребенка», а правозащитники — к главе кабмина Улукбеку Марипову. Они попросили его взять под личный контроль дело пострадавшего мальчика. Правозащитники также попросили омбудсмена провести мониторинг других подобных спортивных мероприятий на предмет нетерпимости.

Кабмин 9 июля взял этот случай на особый контроль. Марипов поручил доложить обо всех обстоятельствах дела и в рамках расследования дать правовую оценку не только тем, кто допустил насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц министерства культуры. Именно минкульт, по мнению Марипова, должен был проводить профилактику по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Мониторинг исполнения своих поручений он поручил уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рыспековой — она же должна принять меры по недопущению подобных случаев.