Пресс-служба мэрии города Ош сообщила, что 20 июля в центральной мечети Сулайман-Тоо на праздничную молитву собрались почти семь тысяч человек.

Фото: пресс-служба мэрии города Ош

В молитве приняли участие мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов, заведующий Госкомиссии по делам религий по югу Исакбай Мурзабеков и представители духовенства страны.

Ранее ДУМК отменило проведение праздничного намаза на площади из-за эпидситуации. В ДУМК рекомендовали верующим молиться в мечетях с соблюдением санитарных правил.

В муфтияте Кыргызстана сообщили, что праздничная молитва также прошла и в Центральной мечети Бишкека. В молитве принял участие глава кабинета министров Улукбек Марипов.

В муфтияте не сообщили количества пришедших людей. Однако отметили, что молитва прошла с учетом санитарных правил, как и во всех мечетях страны.

Праздничные молитвы прошли в мечетях по всей стране на фоне третьей волны коронавируса, которая началась в середине июня 2021 года. Вместе с этим Ош так же, как и Бишкек все еще находятся в «красной зоне» из-за большого числа заражённых COVID-19.

По данным минздрава на 20 июля, за время пандемии в стране зарегистрировали 151 607 случай заражения коронавирусом. Скончались в результате заражения 2 196 пациентов с COVID-19.