В микрорайоне Джал в Бишкеке 20 июля прошла праздничная молитва по случаю Курман айта.

На коллективную молитву в мечети Абдулкерим собралось около 300 человек, часть верующих расположилась во дворе мечети.

Праздничная молитва в мечети Абдулкерим в микрорайоне Джал. Фото: Акипресс

Праздничные молитвы прошли во всех мечетях по Кыргызстану. В Оше на коллективную молитву в центральной мечети собралось около семи тысяч человек.

Ранее ДУМК отменило проведение праздничного намаза на площади из-за эпидситуации. В ДУМК рекомендовали верующим молиться в мечетях, но с соблюдением санитарных правил.

Праздничные молитвы в мечетях провели на фоне третьей волны коронавируса, которая началась в середине июня 2021 года. Вместе с этим Бишкек и Ош все еще находятся в «красной зоне» из-за большого числа заражённых COVID-19.

По данным минздрава на 20 июля, за время пандемии в стране зарегистрировали 151 607 случай заражения коронавирусом. Скончались в результате заражения 2 196 пациентов с COVID-19.