Оригинал материала опубликован на сайте издания Vласть.kz.

После 20 лет в Афганистане войска США и НАТО готовятся уйти из страны, которая стремительно погружается в хаос. Воспользовавшись уходом иностранцев, талибы пошли в наступление по всему Афганистану и быстро добились успехов – под их контролем сейчас почти половина страны, в том числе и провинции, примыкающие к границам центрально-азиатских республик.

Как ситуация в Афганистане повлияет на весь регион и как быстро талибам удастся полностью взять власть?

Конец долгой войны, начало новой войны?

20-летнее присутствие в Афганистане стало самой затяжной международной военной кампанией в истории американской армии, а на пике противостояния с талибами в 2009 году численность американского контингента в Афганистане (без учета других сил НАТО) составляла более 100 тысяч человек.

Предыдущие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп ранее заявляли о намерении начать вывод основных войск и оставить в стране небольшое число военных, но каждый раз сроки срывались из-за активных наступательных действий боевиков.

Теперь решено, что на неопределенный срок на территории Афганистана останется лишь 1000 военнослужащих США. По мнению большинства американцев, США выполнили свою задачу, продемонстрировав силу после трагедии 11 сентября в интересах национальной безопасности, но настало время вернуть домой солдат, которые не должны погибать, пытаясь решить внутренний конфликт другой страны.

Но вопросов остается много. Например, до сих пор неясно, кто теперь будет охранять аэропорт в Кабуле, имеющий важное значение для работы международных дипмиссий в Афганистане и обеспечивающий доставки стратегических грузов. Охрану аэропорта долгие годы обеспечивали американские военные.

По некоторым данным, они останутся там до сентября, а сейчас Вашингтон занят поиском партнера, который возьмет на себя эту функцию. Сообщается, что этот вопрос недавно обсуждался между президентами США и Турции, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.