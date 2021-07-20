Оригинал материала опубликован на сайте издания Vласть.kz.
После 20 лет в Афганистане войска США и НАТО готовятся уйти из страны, которая стремительно погружается в хаос. Воспользовавшись уходом иностранцев, талибы пошли в наступление по всему Афганистану и быстро добились успехов – под их контролем сейчас почти половина страны, в том числе и провинции, примыкающие к границам центрально-азиатских республик.
Как ситуация в Афганистане повлияет на весь регион и как быстро талибам удастся полностью взять власть?
Конец долгой войны, начало новой войны?
20-летнее присутствие в Афганистане стало самой затяжной международной военной кампанией в истории американской армии, а на пике противостояния с талибами в 2009 году численность американского контингента в Афганистане (без учета других сил НАТО) составляла более 100 тысяч человек.
Предыдущие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп ранее заявляли о намерении начать вывод основных войск и оставить в стране небольшое число военных, но каждый раз сроки срывались из-за активных наступательных действий боевиков.
Теперь решено, что на неопределенный срок на территории Афганистана останется лишь 1000 военнослужащих США. По мнению большинства американцев, США выполнили свою задачу, продемонстрировав силу после трагедии 11 сентября в интересах национальной безопасности, но настало время вернуть домой солдат, которые не должны погибать, пытаясь решить внутренний конфликт другой страны.
Но вопросов остается много. Например, до сих пор неясно, кто теперь будет охранять аэропорт в Кабуле, имеющий важное значение для работы международных дипмиссий в Афганистане и обеспечивающий доставки стратегических грузов. Охрану аэропорта долгие годы обеспечивали американские военные.
По некоторым данным, они останутся там до сентября, а сейчас Вашингтон занят поиском партнера, который возьмет на себя эту функцию. Сообщается, что этот вопрос недавно обсуждался между президентами США и Турции, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.
«Ребрендинг» талибов
Недавно «Талибан» опубликовал инструкцию для своих боевиков, как они должны вести себя на захваченных территориях. Так, в ней указывается, что они должны всячески содействовать в удовлетворении потребностей местного гражданского населения, не имеют права притеснять и отбирать имущество у тех афганцев, которые добровольно перешли на сторону движения.
Кроме того, в инструкции указывается, что предыдущие военные приказы движения имели характер «джихадистских» – во главу угла ставились боевые действия. Теперь же движение считает, что в приоритете создание государственной системы на подконтрольных ему территориях.
С начала мая талибы ведут масштабное наступление по всему Афганистану. За последние два месяца они захватили 167 из 370 районов страны, особенно значительны их успехи в провинциях вдоль границ с государствами Центральной Азии. Значительная часть границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном теперь контролируется силами радикального движения.
Например, Часть населенных пунктов им удается взять вообще без боя – благодаря успешно проведенным психологическим операциям. Командиры талибов становятся все более уверенными в своих силах. Как сказал советник афганского президента по национальной безопасности Хамдулла Мохиб, для правительства действия талибов стали неожиданностью.
«Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности. Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных. При этом «Талибан» – и это часть их военной тактики – объявил всеобщую амнистию для всех правительственных военных, кто готов сложить оружие.
В некоторых случаях талибы даже дают сдающимся солдатам немного денег, чтобы те могли доехать в свои родные города и деревни в отдаленных районах страны», – рассказал профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы BBC. В случае, когда речь идет о крупных военных базах афганской армии, «Талибан» даже предлагает правительственным солдатам уйти с личным оружием.
В итоге солдаты отступают, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана. К боевикам также переходят минометы, огромное количество боеприпасов и другое тяжелое вооружение, добавил профессор Азами.
«Талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил и говорят им: «У вас не было еды уже три недели, у вас не хватает боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить, только сдайте нам оружие», – прокомментировал BBC журналист Times Энтони Лойд, побывавший на рейде с отрядом спецназа афганской армии.
Усиливающееся беспокойство
Джо Байден выступил в защиту своего решения вывести американские войска из Афганистана и сообщил, что американская военная операция в Афганистане будет завершена 31 августа. По словам президента США, военные уже давно выполнили изначальную задачу вторжения: уничтожить террористическую группу «Аль-Каида», а задачи строить государство в Афганистане у американцев никогда и не было.
При этом Байден отверг утверждения, что после отвода западных войск победа «Талибана» неизбежна, заявив, что у исламистов есть только около 75 тыс. вооруженных сторонников, в то время как в составе сил безопасности Афганистана – 300 тыс. человек.
До этого США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана на прошлой неделе находились в Вашингтоне, и стороны обсуждают соглашение, которое позволит США проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с их территории, сообщил один из источников. На этой неделе встречи в США проводит заместитель министра обороны Казахстана.
В России, где «Талибан» признан террористической организацией, 8 июля состоялись очередные переговоры представителей «Политического офиса Движения талибов» со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Как сообщает МИД России, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны.
От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается – «в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск».
Он отметил, что на днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана и находится в контакте с главами других республик Центральной Азии. Как подчеркнул Лавров, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.
Помимо этого, Россия, Иран и Турция временно приостановили работу своих дипломатических миссий в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, что связано с опасениями из-за наступления талибов.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов подтвердил агентству ТАСС, что работа российского генерального консульства в Мазари-Шарифе будет приостановлена и объяснил это так: «Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность».
Обстановка в Афганистане может оказать дестабилизирующее влияние на ситуацию в соседних государствах, считают многие эксперты. Помощь в случае обострения обстановки на границе может получить Таджикистан.
В конце июня пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщал, что «Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь».
На сегодняшний день известно, что Таджикистан уже принял более 1,4 тыс. беженцев из Афганистана, среди которых, в основном, дети, женщины и старики.
Ранее также сообщалось и о военнослужащих правительственных сил безопасности Афганистана, которые вынуждены были бежать на территорию соседнего Таджикистана. Однако впоследствии около 2300 афганских военных были возвращены в Афганистан.
7 июля на заседании постоянного совета ОДКБ Таджикистан призвал союзников по организации помочь справиться с вызовами со стороны Афганистана, так как в одиночку стране справиться с ними сложно. В Таджикистане считают, что ситуация требует «адекватного реагирования» со стороны ОДКБ.
Прифронтовая Центральная Азия
В самом Афганистане опасаются, что после ухода натовских военных в стране может начаться кризис, подобный тому, что произошел в 1991 году после ухода советских войск. «Лучшее, что может произойти – если период, отведенный для вывода, окажется катализатором, подтолкнет стороны к принятию решений.
Они либо достигнут к сентябрю каких-либо политических соглашений, либо окончательно втянутся в гражданскую войну по сирийскому сценарию», – сказал в беседе с BBC исполнительный директор Института исследований вопросов войны и мира в Кабуле Тамим Асей.
При этом позиции талибов в разных частях Афганистана различны, и любая попытка установить власть на всей территории обернется гражданской войной, например, с пуштунскими племенами или представителями узбекского, таджикского или хазарейского национального меньшинства.
«Это очень серьезная ситуация для центрально-азиатских стран, потому что они тут же становятся прифронтовыми, в силу того, что там таджики связаны с Таджикистаном, а Таджикистан связан с Россией, узбеки связаны с Узбекистаном и с Турцией также, хазарейцы связаны с Ираном. Складывается автоматически потенциал для большой региональной войны», – прокомментировал BBC профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Казанцев.
По словам независимого политолога, эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, в этой ситуации сохранится роль США – они, вероятно, попытаются оставить за собой возможность действовать в регионе и после ухода из Афганистана.
Это может быть сделано, например, за счет военной авиабазы, с которой могут действовать как пилотируемые аппараты, так и беспилотники.
Недавняя оценка разведки США показала, что нынешнее афганское правительство может пасть жертвой повстанцев уже через шесть месяцев после вывода американских войск. Максимальным сроком полного захвата власти американская разведка считает два года.