Стало известно о смерти экс-депутата «легендарного парламента», специалиста-геолога Шергазы Мамбетова. О смерти его Kaktus.media сообщил его внук Улукбек Маратов.

По словам Маратова, причиной смерти научного и политического деятеля стала двусторонняя пневмония. Ему было 84 года.

Кем был Шергазы Мамбетов?

Мамбетов был экспертом по геологическим и горным наукам, автором более 150 научных работ. В их числе — 7 монографий и более 20 методических и учебных пособий, одобренных минобразования.

С 1976 по 1992 год он прошел путь от доцента до ректора Фрунзенского политехнического института. В 1990 году Мамбетов вошел в состав «легендарного парламента» как депутат и председатель комитета по образованию и науке.

Позже он возглавил парламентскую комиссию по науке и промышленности, затем — Государственную комиссию по комплексному использованию минерально-сырьевых ресурсов при правительстве. Мамбетов возглавлял самую первую комиссию, связанную с разработкой месторождения Кумтор.

В 1996 году Мамбетов снова вернулся в науку. Он до своего ухода из жизни занимался преподаванием в КРСУ имени Б.Н.Ельцина на кафедре физических процессов горного производства.

Доктор технических наук, профессор преподавал геомеханику, комплексное освоение минеральных ресурсов и нетрадиционные технологии в разработке полезных ископаемых.

Кроме того, он входил в состав правления Ассоциации геологов и горнопромышленников и в состав экспертного совета по геологическим и горным наукам Национальной аттестационной комиссии.

В мае 2021 года после того, как на «Кумторе» ввели внешнее управление, Мамбетов и другие депутаты «легендарного парламента» дали пресс-конференцию.

Мамбетов заявил, что в нарушениях на Кумторе виноват беглый бывший президент Аскар Акаев.

По его словам, руководство страны во главе с Аскаром Акаевым в те годы «вело неразумную политику» и разработку Кумтора отдали канадской компании «Камеко» без конкурсного отбора.

«Я был председателем «золотой комиссии», мы совместно с 9 депутатами работали 9 месяцев, чтобы решить, как разрабатывать рудник. Но руководство страны во главе с Аскаром Акаевым вело неразумную политику и создавало связи с иностранцами, которым нужна была выгода», — заявил он.